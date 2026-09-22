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NAVARRETE LIRIA (Q.E.P.D.)

Falleció en Neuquén el día 21 de Septiembre a la edad de 95 años. CALF participa con dolor el deceso de su asociado y comunica que sus restos, serán inhumados a las 12:00hs. En el Cementerio Central de Neuquén. SERVICIO SOCIAL CALF

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