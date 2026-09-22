NAVARRETE LIRIA (Q.E.P.D.)

CALF, participa con dolor el deceso de su asociada acaecido en Neuquén a la edad de 82 años y comunica que sus restos velados en la IGLESIA METODISTA PETECOSTAL ubicada en calle chocón 1571 y serán inhumados el día 15 de septiembre del 2026, a las 09 hs. En el cementerio PROGRESO- Neuquén.