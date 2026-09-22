NAVARRETE LIRIA (Q.E.P.D.)
Falleció en Neuquén el día 21 de Septiembre a la edad de 95 años. CALF participa con dolor el deceso de su asociado y comunica que sus restos, serán inhumados a las 12:00hs. En el Cementerio Central de Neuquén. SERVICIO SOCIAL CALF
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CALF participa con dolor el deceso de FERNÁNDEZ PÉREZ EDUARDO, acaecido en Neuquén a la edad de 75 años, y comunica que sus restos fueron velados en sala A de calle Bahía Blanca 546 y fueron inhumados el día 14 de septiembre del 2026, a las 18 hs. En el cementerio CENTRAL-Neuquén. SERVICIO SOCIAL CALF.