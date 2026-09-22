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Necrológicas
La Mañana Sepelios

HERNANDEZ CABELLO GUSTAVO ENRIQUE (Q.E.P.D.)

CALF participa con dolor el deceso de su asociado acaecido en Neuquén a la edad de 94 años y comunica que sus restos serán inhumados el día 22 de septiembre del 2026, a las 09 hs. En el cementerio CENTRAL- Neuquén. SERVICIO SOCIAL CALF.

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