Nene de 10 años le ofreció a Trump cortarle el pasto

washington

Un nene de 10 años tomó una particular decisión: quiso mostrar su capacidad empresarial y de trabajo y se postuló para un puesto laboral. Pero el pibe se ve que quiere arrancar a lo grande, porque no fue a buscar trabajo a cualquier casita, sino que lo hizo en la mismísima Casa Blanca. Y no de cualquier modo: le mandó una carta a uno de sus referentes como empresario, ni más ni menos que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a quien elogió por sus cualidades como empresario. Y Trump, lejos de las formalidades, convocó al niño y supervisó personalmente su trabajo, permitiéndose elogiarlo por lo bien que había hecho lo que se propuso: cortar el pasto de la casa de gobierno norteamericana.