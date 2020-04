Nene de 5 años murió por COVID-19 en Reino Unido

“La familia del paciente de cinco años ha solicitado que no se proporcione información”, precisaron las autoridades de la NHS. Luego, el número dos del gobierno de Boris Johnson, Michael Gove, informó que el niño tenía problemas de salud previos sin más precisiones. Después, en una teleconferencia brindada por Michael Andrew Gove, Canciller del Ducado de Lancaster y miembro del parlamento del Reino Unido, el doctor Stephen Powis, de la NHS, señaló que “este virus no discrimina, afecta a personas de todas las edades”. “Nuestros pensamientos de hoy también están con la familia de un niño de cinco años con problemas de salud subyacentes que murió trágicamente. Por eso, de nuevo, deben quedarse en casa para protegerse y salvar vidas, no se tienten de salir este fin de semana”, agregó Gove.