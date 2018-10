Nequi Galloti explicó su salida de LAM y le pegó a Yanina Latorre: "Me da lástima"

“Estoy con una licencia, es por unos días, me tengo que dedicar un poco a cuestiones privadas. Me tengo que dedicar a mi familia. Mi entorno necesita más tiempo de mí. Voy a extrañar todos estos días LAM, me encanta trabajar con Ángel. Siempre fui a trabajar muy feliz”, explicó Nequi en diálogo con Moskita Muerta por La Once Diez.

“Este es un momento en que necesito más una palmada en la espalda, si bien el trabajo ayuda, ahora no es fácil cuando tenes cuestiones familiares”, sostuvo la panelista, en referencia al delicado estado de salud de su marido, Bartolomé Mitre.

Sin embargo, Nequi no perdió la oportunidad de apuntar contra su compañera, Yanina Latorre. “Me da lástima, porque a Yanina siempre la banqué y la respeté con todas su formas, y lamento que ella no me haya conocido como la mujer que soy”, sostuvo Galotti y aclaró que la rubia no tuvo nada que ver con su pedido de licencia.

Por su parte, la esposa de Diego Latorre aprovechó la salida Galotti para meter fichas desde Twitter a favor de analía Franchín para que regresa al programa.

El desconcierto de De Brito

“Ayer Nequi Galotti nos pidió una licencia por tiempo indeterminado por una cuestión familiar ya que su marido está pasando una situación delicada de salud, como ya lo hizo público en su momento”, comenzó diciendo De Brito en la emisión de este miércoles de LAM.

“Le dijimos ‘esperanos un tiempo así buscamos un reemplazo hasta que puedas volver’ pero ayer decidió comenzar su licencia”, aseguró el periodista y agregó: “Se fue, se despidió de mí y de Andrea que estábamos juntos en el camarín, no del resto de las chicas ni de otra gente que está fuera de cámara”.

“Ni siquiera llegó a explicar acá en el programa por qué se iba, lo hizo en un programa de radio. La verdad me sorprende la actitud de ella. Me parece que debería haberse despedido de sus compañeras y explicarlo de su boca”, disparó el chimentero.

Embed

LEÉ MÁS

Ganó Yanina Latorre: De Brito anunció la salida de Nequi Galotti de LAM