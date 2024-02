Néstor Kirchner, ¡afuera! Victoria Villarruel quitó el busto del expresidente del Senado

Como argumento, Villarruel aseguró que el expresidente no tiene nada que ver con el Senado: " No fue senador, no fue vicepresidente y yo no soy su viuda ".

Se trata de la casa en la que vivió Juan D. Perón y que fue demolida durante la dictadura militar conocida como Revolución Libertadora.

En esa línea, Villarruel retrucó: “Está en el archivo el busto, les avisamos precedentemente que se lo iba a sacar”.

"Lo sacamos porque no fue senador, no fue vicepresidente, no soy su viuda y aquí tiene que haber igualdad de todos los espacios. Simplemente por esa razón”, agregó. "Lo sacamos porque no fue senador, no fue vicepresidente, no soy su viuda y aquí tiene que haber igualdad de todos los espacios. Simplemente por esa razón”, agregó.

El video de Victoria Villarruel quitando el busto de Néstor Kirchner

Tras los sucesos, Villarruel tomó la palabra y el video quedó registrado. Rápidamente, sus militantes inundaron las redes sociales con ese contenido.

La Oficina Anticorrupción apuntó contra "los K"

La Oficina Anticorrupción (OA), que depende del Ministerio de Justicia, evalúa volver a ser querellante en expedientes por presuntos casos de corrupción que involucran a ex funcionarios del gobierno 2003 – 2015.

Así lo revelaron fuentes del Ministerio, que atribuyeron la iniciativa al titular de esa cartera, Mariano Cúneo Libarona, a través del titular de la OA, Alejandro Melik.

La OA dejó de ser querellante en todas las causas durante la gestión de Félix Crous, en los primeros tiempos del presidente Alberto Fernández. Cúneo Libarona dijo públicamente que coincidía con ese criterio, que sostiene –básicamente- que el Estado está representado en las querellas por el Ministerio Público Fiscal.

Pero, el Gobierno también había impulsado la creación de una fiscalía con amplias facultades para investigar casos de corrupción en la administración pública nacional y también en las provincias.

Días atrás, el procurador general interino Eduardo Casal le remitió una nota a Cúneo Libarona explicándole las razones por las que consideraba “inviable” la creación de esa fiscalía especializada.

Ante ese escenario, hoy trascendió la posibilidad de que la OA pida nuevamente ser querellante en los expedientes de los que se bajó durante la presidencia de Alberto Fernández.

Entre los expedientes en los que la OA podría volver a ser querellante (lo que implica la posibilidad de intervenir en el expediente y formular acusación en la etapa de juicio, entre otras prerrogativas) figuran varios que involucran a la ex presidenta, Cristina Kirchner.