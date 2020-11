Netflix: conocé más sobre la protagonista de Gambito de Dama

Soy muy apasionada y supongo que eso viene de mi abuela española. Cuando me enfado, insulto en castellano. Además, los españoles tienen una pasión por la vida que yo comparto Soy muy apasionada y supongo que eso viene de mi abuela española. Cuando me enfado, insulto en castellano. Además, los españoles tienen una pasión por la vida que yo comparto

Así comentó Anya Taylor Joy en una entrevista con La Vanguardia. Además, la actriz de 24 años, nacida en Miami, Estados Unidos, transcurrió su infancia en la Argentina, junto a sus padres y sus cinco hermanos. Allí fue su primer contacto con el español.

La familia se mudó a Londres y Anya Taylor Joy estudió en el colegio elitista Hill House de la capital británica hasta que un día un agente de Storm Model Management la vio por la calle y la convenció para que se iniciara en el mundo del modelaje.

En ese momento comenzó al carrera de Anya Taylor Joy: participando en campañas de moda hasta que un actor la escuchó recitar un poema y la animó a cambiar las pasarelas por las filmaciones. Allí comenzó a hacer castings hasta que consiguió un papel secundario en la serie de televisión Vampires Academy.

Al año siguiente, debutó en el largometraje de terror dirigida por Robert Eggers: La Bruja. Anya Taylor Joy interpretó a Tomasin, un personaje complejo que la puso en el ojo público. “Si de niña me hubieran dicho que comenzaría mi carrera en el cine con películas de terror, no me lo habría creído”, dijo en una entrevista. Ahora, es reconocida mundialmente por su participación en la serie de Netflix.

La serie Gambito de Dama, protagonizada por la actriz argentina Anya Taylor Joy, está disponible en Netflix Latinoamérica. Mirá el tráiler: