Netflix: La autora de "Poco Ortodoxa" y una controvertida confesión

La autora de “Poco Ortodoxa”, nació y creció en la comunidad de la Cerradísima Satmar, de judíos ultraortodoxos de Brooklyn pero rechazó su destino, fue en secreto a la universidad, viola a abogados y resolvió cómo escapar. Cómo escapar con su hijo, sin perder la tenencia, como les había pasado a otras mujeres. El primer abogado le dijo que no había nada que hacer, ninguna posibilidad, que criara a sus hijos y volviera después. La segunda le recomendó otra cosa: mucha publicidad. Si el caso se conocía, si tenía apoyo más allá de la comunidad, podría triunfar. ¿Servía llegar con una historia a los medios? Más o menos, eso duraría un tiempo corto. Decidió escribir un libro, escribir volverse escritora.

3li0Q9ApZ__1200x0__1.jpg

Lo que sigue se sabe: el libro -Unorthodox: The Scandalous Rejection of My Hasidic Roots- se publicó en 2012 y fue un éxito en Estados Unidos. Para ese entonces ella ya había puesto sus cosas y al nene en un auto alquilado y había ido a una vida nueva, todavía en Nueva York. Se quedó con el hijo, en 2014 el marido también dejó la comunidad y en 2020 el gran éxito: Netflix perdió su autobiografía en una serie y la desparramó por el mundo entero.

Este jueves el libro estará en las librerías de dos continentes y por eso desde Berlín, donde vive en esa casa luminosa y moderna, Feldman se sienta frente a una pantalla y charla con los periodistas. En la entrevista Deborah contó cómo fue la decisión de partir y cuánto más difícil es para las mujeres, en particular si tienen hijos. Al contar cómo resolvió esa situación, la escritora confesó que “hizo muchas cosas, incluso con el propio cuerpo”, lo que intrigó a los periodistas que siguieron preguntando, y tuvieron la controvertida declaración “Lo que hice fue donar mis óvulos a un banco de óvulos para sobrevivir. Me pagaron por eso. Pero eso no fue lo más difícil ”, expresó.

3311275w740.jpg

Para continuar su estremecedor relato, Deborah, que algo se conoce por el papel de Esty en la serie de Netflix, puede ser “la parte difícil es que cuando uno se va no tiene nada, no tiene identidad, la sensación de ser uno mismo. La comunidad define quién sos, cuál es tu identidad. ¿Quién es uno sin eso? Esto provoca una crisis verdadera, incluso una crisis mental. La crisis de verdad no es la parte práctica sino la crisis mental. Cómo hace uno para sobrevivir como persona cuando se vacía su identidad y mientras se reconstruye. Quién va a ser la nueva familia, sufrirán las nuevas creencias, la nueva casa ", dijo entre otras cosas la flamante escritora.