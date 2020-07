Netflix tiene un nuevo éxito: "Floor is Lava"

Durante cada episodio, los participantes deben circular por diferentes habitaciones inundadas de lavas para lograr su objetivo, ganar 10 mil dólares. Verás como se cuelgan de las cortinas, se pasan de una silla a otra o utilizar las lámparas como columpios para poder llegar hasta a una cómoda.

Los productores de Floor is Lava, explicaron que los participantes no corren ningún riesgo pues la "lava" no es más que agua con colorantes. Pero parece auténtica porque estudiaron mucho este elemento natural para poder hacer que parezca tan real. Si caen, solo se irán a casa con la ropa muy teñida.

La cuestión es que se ha vuelto muy popular y aquellos que ya se vieron todos los capítulos quedaron tan fascinados que esperan una segunda temporada. Aún Netflix no ha comentado al respecto, pero tomando en cuenta el éxito no durarán en renovar Floor is Lava.

Si aún no lo has visto no dudes en agregarlo a tu lista de Netflix, pues todo apunta a que Floor is Lava es una excelente opción para disfrutar con la familia estos días de cuarentena.