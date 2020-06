Netflix y HBO se disputan la biopic de Wanda

Picante Nara, que en Italia también se destaca por ser comentarista del programa deportivo Tiki Taka, adelantó que ella estará trabajando con la producción de la serie.

“Esta semana deberíamos comenzar a bocetarla. Yo estaría involucrada en el equipo de producción, para aportar condimento a las situaciones, porque muchos creen que se sabe todo de mí, pero juro que todavía hay aspectos muy picantes sin revelar. Según me dijeron, una parte se rodaría en Argentina y casi todo lo demás en Europa. Y no me preguntes quién podría interpretarme, porque aún no lo imagino”

Seguramente, una de las tantas facetas que Wanda podría mostrar en su serie sería la de empresaria y representante de Icardi: “Cada vez que me he sentado a negociar con directivos, lo hice sabiendo qué quiere Mauro y cómo, qué clubes le gustan y cuáles no. Conozco sus sueños y a dónde quiere llegar. Es la ventaja que te dan tantos años de extrema confianza”.

“Hay cosas que ya ni le consulto, porque sé muy bien cuál será su respuesta. Logramos un buen match: él hace su parte y yo la mía. Siempre quedó contento”, afirmó.

Wanda Nara dio detalles de cómo fueron las negociaciones de Mauro Icardi (el Inter lo había dado a préstamo) en un contexto complicado por la crisis económica por la pandemia del Covid-19. “Ya habíamos dado nuestra palabra. El club (Paris Saint Germain) sabía de nuestra intención de quedarnos en París. Tal vez el mérito está en haber concretado la compra en plena pandemia”, explicó.

Icardi percibirá 7,5 millones de euros por año en el PSG. Una cifra importante, acorde a su estatus de goleador en el fútbol europeo. El vínculo con el equipo parisino es por cuatro años.

Respaldo

Por otro lado, la ex mujer de Maxi López se refirió sobre el lugar que ocupa en el mundo del fútbol y la importancia del apoyo del futbolista en en el rol de manager que eligió llevar adelante: “Mauro (Icardi) es todo lo opuesto al machismo, él es pro mujer independiente, admira a la mujer que trabaja y defiende sus derechos. Es por eso que ocupo este lugar”.

Y dejó en claro que valora que su pareja le haya dado un puesto tan destacado en un “mundo tan machista como el del fútbol, en el que la mujer solo puede ocupar un sitio detrás de los platos sucios”.

De panelista deportiva al reality de Gran Hermano

Desde el año 2018, Wanada Nara hace su aparición en Tiki Taka, programa deportivo de Mesiaset Italia que se emite en Canale 5. En cada una de las jornadas, no duda en hacer fuertes críticas que ha llegado a tocar a Mauro Icardi. La blonda se ha ganado un lugar en la tv italiana a fuerza de sus comentarios y su look, que siempre sorprende a los televidentes.

Por otro lado, en enero de este año, la hermana de Zaira se convirtió en una de las figuras de Gran Hermano VIP de Italia. Wanda no fue de la partida de los participantes que ingresaron a la casa a jugar, sino que estuvo dentro del staff de columnistas que brindaron sus opiniones sobre el reality.