Netflix y otro dolor de cabeza por abuso sexual

Cuatro mujeres acusan a Danny Masterson de violación. El actor es una de la figuras de la serie The Ranch, que se emite por la plataforma.

Estados Unidos.- Danny Masterson, actor de That ‘70s show y The Ranch, tiene cuatro denuncias por violación hace más de una década. Más de mil personas reclamaron a Netflix, en una petición publicada en internet, que deje de emitir The Ranch ante las acusaciones de violación contra su protagonista.