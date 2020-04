Neuquén acható la curva de contagios de COVID-19

Desde el 10 de abril hasta la fecha no se registraron en la provincia más de tres casos positivos de coronavirus por día. En ese período hubo un total de 19 positivos, una cifra por debajo de los 24 casos notificados al 8 de abril.

La infectóloga del sistema de salud de Neuquén Liliana Calanni señaló a LM Neuquén que este achatamiento de la curva de contagios se debe a múltiples factores, entre los que destacó el distanciamiento social. "Cuando hablamos de distanciamiento social, nos estamos refiriendo a todas aquellas políticas y herramientas que se han implementado, como el aislamiento obligatorio para los que han sido casos recuperados, contactos de casos en ciertas localidades donde se estableció un cordón sanitario, entre otras", explicó.

Según un informe del Ministerio de Salud, la provincia continúa en fase de contención. En tanto, hasta el momento la única localidad con transmisión por conglomerado es Loncopué, donde han pasado ocho días sin registro de nuevos casos positivos. Allí se registra la mayor cantidad de casos confirmados (33). Le sigue Neuquén capital con 29. "En la provincia no se ha podido detectar la circulación autóctona y esto es muy importante. El único lugar fue Loncopué, pero fue rápidamente controlado", dijo Calanni.

Destacó el aislamiento social como una acción acertada en la medida en que se consigue retrasar la expansión de la enfermedad. El propósito es achatar la curva de modo que los casos estén más separados en el tiempo. Con este escenario, la especialista considera que las instituciones de salud pública podrán dar respuestas reales que, ante brotes explosivos, son imposibles de brindar. Calanni comentó que con estas medidas preventivas lo que se trata de hacer es que "si las personas se infectan lo hagan de manera no de pico, sino más amesetada, menos casos simultáneamente aunque esto se prolongue semanas o meses. Eso permite que el sistema de salud maneje la situación de manera más ordenada".

En relación con la estimación de cuándo se producirá el pico de contagios, el ministro de Salud de Nación, Ginés González García, expresó que será en junio. Calanni se mostró más cautelosa y sostuvo que es difícil preverlo. "Me resulta difícil poder decir cuándo se puede producir este pico", señaló.

Por otra parte, la infectóloga destacó la posibilidad de aumentar el número de testeos en la provincia. "Eso nos permite que no se nos están escapando los casos", sostuvo. Contó que desde hace unas semanas se empezó a testar a los contactos de los casos confirmados "a partir de cierto día después de la última exposición". "Esto es muy importante porque esa búsqueda de contactos ha permitido el diagnóstico de pacientes que antes estaban asintomáticos o, como decimos nosotros, en un período presintomático; entonces se los encuentra pronto", amplió. Señaló que próximamente se ampliará la estrategia de los testeos a personas sintomáticas pero que no han tenido contacto con un caso confirmado, como así también a asintomáticos, es decir que no tienen síntomas. "Es importante para poder buscar, aislar y proceder", subrayó.

Flexibilización ordenada

"No hay que tirar por la borda todo lo que se ha logrado". Con esta frase la infectóloga analizó el comienzo, a partir de mañana, de las actividades permitidas en nueve provincias, incluida Neuquén, que flexibilizarán la cuarentena vigente en el país. Las habilitaciones se pondrán en marcha bajo una serie de condiciones y protocolos sanitarios.

Calanni sostuvo que la flexibilización de la cuarentena "debe ser ordenada y respetada porque, si no, ocurrirá lo que pasó en algunos países. Se cumple la cuarentena y de pronto es como si se relajara todo, y eso acabaría con un esfuerzo desde lo personal, lo psicológico y lo económico que se ha venido haciendo, y sería muy penoso".

El comité de crisis confirmó ayer que se registró un nuevo caso de coronavirus (COVID-19) en la provincia.

Se trata de un hombre de 30 años, oriundo de Neuquén capital, sobre el cual se investiga el nexo epidemiológico.

Al mismo tiempo, se confirmaron tres nuevos pacientes recuperados en la provincia.

Se trata de dos mujeres de 41 y 42 años, de las localidades de Plottier y Neuquén respectivamente; además del primer paciente recuperado en Loncopué, un hombre de 33 años.

Hasta el momento, en Neuquén se detectaron 105 casos de coronavirus desde el inicio de la emergencia. Entre estos se registraron cuatro fallecimientos.

El informe de Salud agregó que el Laboratorio Central aguarda el resultado de cuatro casos sospechosos, mientras que ya se descartaron 562 estudios.

El mayor desafío epidemiológico se centra en la localidad de Loncopué, donde se registró la mayor cantidad de contagios de toda la provincia, 33 de entre 2 y 68 años.

