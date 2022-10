Neuquén es el centro de atención con el Nacional de Menores de Tenis

Además este domingo y lunes comenzarán las instancias de clasificación de la Copa Argentina y desde el martes comenzarán los partidos de cuadros principales, con la participación de más de 250 jugadores y jugadoras, entre los que estarán más de 20 representando a Neuquén.

El certamen se realizará en los clubes Rincón Club y Tenis Club, como en el 2019, la Asociación Argentina de Tenis vuelve a confiar en la Federación local y la designa sede y organizadora de la única fecha anual que se realiza en el país del Circuito COSAT (sudamericano) e ITF (International Tennis Federation).

Neuquén recibirá tenistas de las categorías Sub 14 y Sub 16 sudamericano y de la categoría Sub 18 mundial, por lo que habrá deportistas y entrenadores de diversas nacionalidades de América y Europa.

“La Federación Neuquina es la primera en hacerse cargo de organizaciones de gran envergadura con equipos de trabajo y producción propia”, destacaron desde la conducción.