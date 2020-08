Neuquén no vuelve a aislamiento y siguen las salidas según DNI

"Neuquén no va a volver a aislamiento, esto no quiere decir que nos tengamos que relajar", afirmó Gutiérrez en contacto con LU5. Recordó que están habilitadas "el 95% de las actividades" y expresó que "la sociedad no está en condiciones de volver para atrás".

Conferencia de prensa de Omar Gutierrez (15).jpg Claudio Espinoza

"No podemos volver a cerrar, prohibir o restringir porque después de seis meses ya está en juego la salud y la seguridad física, psíqiuica, la emotiva, la emocional, la social, la laboral. Entonces tenemos que hacer un uso apropiado y adecuado, no un uso indebido de las distintas flexibilizaciones en Neuquén, que permiten que el 95% de las actividades estén abiertas", plantó el mandatario.

Gutiéerez hizo referencia al notable incremento de casos de coronavirus en las últimas semanas, lo que "requiere una demanda mucho más intensa del sistema de salud". En ese sentido, anunció que se reunirá con el Ministerio de Salud para adoptar nuevas medidas de trabajo. "Vamos a hacer cambios y readecuaciones para que no se sature el sistema de salud, pero si no nos cuidamos no hay sistema de salud que alcance", afirmó.

Insistió en que "los contagios reflejan la falta de respeto de las dos pautas básicas: usar barbijo y estar a dos metros de distancia" y mencionó cómo -en menos de un mes- Neuquén pasó de tener 30 o 40 casos diarios a superar los 100 por día, por lo que aseguró que "no es sostenible ese nivel de contagio" y que se necesita "amesetar la curva", sobre todo en las grandes ciudades.

.