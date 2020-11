"Estamos muy contentos con esta apertura de salones habilitados. Agradecemos la confianza de la intendenta Gloria Ruiz que nos apoyó y entendió que, bajo protocolo, tenemos que volver a trabajar”, sostuvo la presidenta AOEPA, Mariela Gioja.

La titular de la asociación se mostró esperanzada que esta decisión oficie de efecto dominó sobre los otros municipios del Alto Valle, para que haya prontas definiciones. A la fecha, la flexibilización de esta actividad en el ejido de Plottier se sumaría al de Fernández Oro, en la vecina provincia.

“El protocolo que se aprobó en el municipio de Plottier no es el que nosotros propusimos sino el de los restaurantes. En ese se especifica que la ocupación no sea mayor del 50% de capacidad del salón. En cambio, en el que volvimos a presentar ante la Municipalidad de Neuquén tuvimos que especificar que no sean más de 100 asistentes”, observó Gioja.

Además, indicó que, en una reunión con funcionarios de la Subsecretaría de Comercio del municipio capitalino, que mantuvieron la semana pasada, tuvieron que proponer quién sería el ente contralor para el cumplimiento de las normas.

Entre las modificaciones se propuso que fuera el organizador del evento, junto a su personal, el responsable de controlar el comportamiento adecuado de los invitados acorde al protocolo. También se agregó que, en caso de no contar con un organizador sería responsable el personal de seguridad contratado por el dueño del salón.

Otro de los puntos que añadieron es que la duración del evento se realice de 3 y 6 horas como máximo. Además de la prohibición del uso de pista de baile.

En este último punto coincide con el decreto 2500/20 que regirá en Plottier que establece estarán prohibidas las pistas de baile, dado que la habilitación de eventos seguros se regirá de forma obligatoria por el protocolo de restaurantes.

Como los restaurantes, los días y horarios en los que se podrán realizar eventos controlados en salones de Plottier será de lunes a sábados de 8 a 24 y los domingos de 8 a 14.30.

“Desde el municipio de Neuquén quedaron en que nos avisarían una vez que lo analicen en el Comité Operativo de Emergencia (COE), aunque adelantaron que primero se debía pasar de ASPO a DSPO”, agregó.

Gioja detalló que lo que se habilitó fueron los eventos controlados exclusivamente en salones habilitados, no reuniones sociales en casas. En ese sentido, remarcó que la gente se sigue juntando porque “se hartó” , de ahí la necesidad de que lo puedan hacer en espacios habilitados y controlados, como los salones de eventos.

“Estos días los teléfonos no pararon de sonar, los clientes de Neuquén nos piden organizar los eventos en los salones de Plottier. La gente quiere festejar un casamiento o realizar eventos empresariales y nos preguntan si podemos hacerlo allá. Esperemos que haya definiciones en el resto de los municipios del Alto Valle”, concluyó.