Neuquén: permiten las reuniones de hasta 10 personas en espacios públicos

El jefe comunal dispuso, durante una reunión de gabinete este martes, que se restringa el ingreso de vehículos a la costanera del río Limay, de lunes a viernes de 16 a 20, y los sábados de 10 a 20. Esta medida no alcanza al resto de plazas, parques y balnearios de la capital.

Gaido evaluó como positivos el comportamiento en el espacio público de los jóvenes y vecinos en general durante el lunes en la celebración del Día del Estudiante y la Primavera. En ese sentido, la secretaria de Ciudadanía Luciana De Giovanetti dijo en LU5 que "en esta nueva normalidad condicionada por la pandemia, el objetivo es seguir fortaleciendo el uso responsable del espacio público en la ciudad”.

ON - Paseo de la Costa dia de la primavera (14).jpg Omar Novoa

La funcionaria dijo que se profundizarán las campañas de concientización, destacó la prohibición de circulación vehícular en la zona del río ya que desalienta las reuniones en espacios cerrados y evita los encuentros privados. "En el resto de parques y plazas de la ciudad no habrá restricciones vehiculares. Sí la obligación de que los grupos no superen las 10 personas, mantengan la distancia social de 2 metros entre uno y otro, usen tapaboca y no compartan bebidas ni mate", detalló y añadió que se mantiene la restricción por DNI.

La secretaria municipal señaló que los controles se realizarán como hasta ahora, de manera transversal a través de equipos de su cartera; de las secretarías de Capacitación y Empleo, y de Cultura, Deportes y Actividad Física, y de la subsecretaría de Ambiente y Protección Ciudadana.

Las medidas de concientización se intensificaron desde esta semana con presencia de personasl municipal en los espacios públicos, que recuerda la importancia de la distancia social, del uso de los elementos de protección personal (como el tapabocas) y no compartir mates, botellas, etc.