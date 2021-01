Neuquén presente en el programa especial por el Día del Músico

Formaron parte de este encuentro musical los reconocidos Lito Vitale, Pedro Aznar, Teresa Parodi y León Gieco, entre grandes músicos, quienes interpretaron las canciones elegidas de la mano de los artistas emergentes.

La producción se realizó para celebrar por 7° vez el Día del Músico y la Música de Argentina, que se conmemora en el día del natalicio de Alberto Spinetta.

“Es un día muy especial porque a diferencia del 22 de noviembre cuando se celebra el Día de la Música, este es el día de los argentinos y la idea de este capo músico y productor Lito Vitale fue convocar a todos músicos argentinos para celebrar lo maravilloso que tenemos en nuestro país”, manifestó Aburto a LM Neuquén.

El músico local contó que muchas veces los propios músicos argentinos no valoran la música nacional y compartió que Vitale le hizo abrir los ojos con esta “excelente idea”.

“Siempre que tuve la oportunidad de tocar en el exterior el público aplaude de pie la música argentina y hoy tenemos la oportunidad de aplaudirla también todos los argentinos”, expresó.

Aburto participó de la grabación del chamamé “Esa musiquita” de Teresa Parodi y lo hizo junto a otros músicos de Buenos Aires, Corrientes, Salta y Entre Ríos. La filmación de su interpretación se realizó a orillas de una laguna ubicada en Colonia San Francisco de Plottier, zona en la que vive.

Cuando recibió el llamado de Vitale escuchó además de su voz muchos halagos e incluso el músico nacional le dijo que le iban hacer un arreglo especial del tema para que pudiera interpretar un solo.

Nelson Aburto, contrabajista neuquino.

“El contrabajo siempre acompaña, pero de pronto Lito me escucha y me dice que tengo que tocar un solo con Teresa Parodi, la verdad aún no lo puedo creer, fue increíble”, describió el músico neuquino, quien además destacó la humildad de todo el equipo y contó que tienen un grupo de Whats App donde compartieron todos los días de grabación.

Dentro de la lista de los músicos que integraron esta propuesta se encuentra otra neuquina: Camila Hanglin, conocida como Mc Fara.

Además, integraron el equipo Lidia Borda, Manu Sija, Celsa Mel Gowland, Nahuel Pennisi, Sandra Corizzo, Lisandro Aristimuño, Silvina Moreno, Liliana Herrero, Marcelo Torres, Liliana Vitale, Raúl Carnota, Alexander Echandía, Leandro Marquesano, Paula Maffia, Lucy Patané, Raly Barrionuevo, Mery Murúa, Juan Carlos Bagliett,o Gauchos de Acero, Julia Zenko, Leo Garcia, Hilda Lizarazu, Brenda Martin, China Roldán, Juanse Arano, Mercedes Borrell, Pablo Cordero, Martín González Puig, Enzo Sotto, Juana Sallies, Sophie Sobral & Factor Paracaídas, Anahi Rayen Mariluan, Benjamin, Keib Franco, Lavia Manu Sija Mariana Carrizo, Jairo Cesar Lefiñanco, Peteco Carabajal, Luis Salinas, Leandro Marquesano, Paola Bernal, Javier Montalto y Víctor Heredia.