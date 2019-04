Neuquén reza y prende velas

La Provincia alienta las inversiones en Vaca Muerta y la Nación no deja de hacerle zancadillas.

A estas alturas nadie se toma en serio la valoración del Presidente, y mucho menos los millones de argentinos que tienen más certezas que precisamente miedo de que no les alcance para llegar a fin de mes con semejante nivel de crisis. Las campañas todavía no están en marcha y los candidatos que salgan al ruedo tendrán que remar no solamente para conseguir votos, sino para devolver la credibilidad severamente dañada por un gobierno que nunca dejó de renguear.

En este contexto, no será sencillo que Neuquén pueda gambetear la incapacidad evidente del gobierno de Cambiemos, no solamente por sus desaciertos en el rumbo económico o en los pronósticos de fantasía del Presidente de la Nación. Y mucho menos en los cambios de las reglas de juego, como el que hizo con la Resolución 46 a los subsidios para la producción de gas en la formación Vaca Muerta muy recientemente