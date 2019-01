Neuquén también dijo "con los perros de Puerto Deseado no"

"Con mis amiguitos de Puerto Deseado no" y carteles en repudio a la normativa, así como también en contra del maltrato animal fueron algunas de las consignas que se plasmaron en la movida que contó con la participación de proteccionistas y referentes del Instituto de Derecho Animal.

Movimiento por los perros (11).jpg Pablo Godoy

"En todo el mundo está comprobado que la única manera de controlar la población de animales no humanos es la castración masiva, gratuita, sistemática y simultánea, la ordenanza que se aprobó en Puerto Deseado es una vergüenza nacional, retrógrada y no soluciona la problemática en sí", dijo a LMN Andrea Ferracioli, que además de funcionaria provincial, es una férrea defensora de los derechos de los animales.

Movimiento por los perros (12).jpg Pablo Godoy

Y agregó: "Es más no se habla más de tenencia responsable se habla de cuidado responsable porque todos formamos parte de esto. El Estado, principalmente, y los ciudadanos dado que el animal no es una cosa es un sujeto de derecho no humano".

