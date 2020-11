Perros protectores_04.jpeg

“Hay 59 perros protectores de 43 productores que ya están trabajando en los campos neuquinos. Les estamos dando seguimiento; tenemos aprobado el financiamiento para seguir incorporando perros y vamos a tener un criadero en Neuquén. Hoy por hoy se traen los perros protectores del INTA Bariloche”, explicó la funcionaria provincial, respecto al proyecto para cuidar al ganado del ataque de depredadores.

El tema de fondo son las pérdidas de ganado en los campos, por parte de animales depredadores que matan chivos, y hasta vacas en algunas zonas donde abundan incluso, hasta pumas que atacan al ganado. Los canes protectores hacen de guía al ganado. En cada ataque, un productor puede perder entre 80 y 90 animales en una noche.

“El criadero ya tiene los dos reproductores, hembra y macho, se están comprando los materiales así que el año que viene estará en funcionamiento. Eso salió con financiamiento de Probeca. Queremos que esté funcionando y se puedan sacar cachorros de ahí. Todo se hace con el acompañamiento del INTA, ellos tienen mucha experiencia en el criadero de Pilcanyeu”, contó Sapag.

Los responsables directos del criadero de perros protectores neuquinos están en la Cooperativa Agropecuaria de Comercialización de Pequeños Productores de la Zona Centro de Neuquén.

“También incluye otras cosas y esos productores han innovado en muchas cuestiones y ya hay varios que han aplicado a los perros protectores. Ellos pensaron en el criadero y lo están armando en el campo de un productor que está cerca de Las Lajas”, continuó Sapag.

¿Cómo convive entonces la ganadería con el ataque de depredadores? El proyecto del criadero se enmarca en una realidad del campo: el ataque de depredadores que es una suerte de golpe a la economía del productor.

“Es una cuestión natural en el área rural, no es que se da un año y al otro, no. El tema es qué herramientas se buscan para mitigar o disminuir esos riesgos. Si nosotros criamos animales siempre de la misma manera, hacemos siempre el mismo manejo, tenemos ataques de preparadores y no buscamos estrategias para que eso no pase, el año que viene nos va a pasar lo mismo”, aseguró Sapag.

La funcionaria deslizó: “Ellos existen, necesitan comer y la ganadería existe, es una manera de subsistencia y de alternativa económica para las familias rurales. En Neuquén se está trabajando desde hace más de 8 años con perros protectores. Nos reorganizamos y lo vimos como estrategia de política pública hace 2 años”.

La adquisición de este tipo de canes protectores forma parte no sólo de un nuevo hábito, sino también una herramienta de trabajo para el productor, para proteger el ganado. El año que viene, de acuerdo a las estadísticas de mortandad de animales por ataques, se comprobarán los resultados del proyecto.

Amalia Sapag, subsecretaria de Producción de la provincia.

“Los productores se deben apropiar de esa tecnología, nosotros tenemos que trabajar en eso. Lo peor que nos puede pasar es que se incorporen los perros y no se usen como se debe”, dijo la funcionaria.

La pandemia nos tiene que invitar a reinventarnos y que los productores deben pensar que, si en cientos de años hicieron las cosas así y siguen teniendo los mismos problemas, hay que buscar otras alternativas”, dijo Sapag y continuó: “Creo que estamos frente a una oportunidad única porque ha habido un boom de perros protectores, están de moda. Hay que hacerlo bien para que funcione y haya muchos productores que los puedan tener, criar y educar”.

Cuidan hasta ciervos

El veterinario Joaquín Ferreira trabaja con perros protectores en campos de la zona de Bariloche y contó también la experiencia con la cuida del ganado. “Funcionan con todo tipo de ganado. Hay campos donde están cuidando hasta ciervos, cada perro cuida una especie, la especie con la que se crían. Tienen contacto desde que nacen porque paren en un corral. Con la madre al lado de los animales que van a cuidar”.

Como en una suerte de camino de doble vía, el trabajo con perros implica su adiestramiento y el aprendizaje de los productores. “El perro necesita un manejo prácticamente diario. Por ejemplo, el perro no vuelve nunca a comer a la casa, tiene que comer en el campo, por lo tanto, se le debe llevar comida al campo. Hay solo un encargado del perro, hay varios puestos donde hay perros y cada puestero maneja el suyo, tiene que estar acostumbrado a una persona no a muchas personas”, indicó el profesional.

Ferreira sostuvo que pudo ver con sus propios ojos la manera en que actúan los perros protectores, ahuyentando y no atacando a los depredadores. “Hay algunas razas o animales que pueden ser más agresivos que otros y pueden llegar a enfrentar al animal si tienen contacto. Actúan de una forma que es pasiva. Esa es la forma pasiva de ahuyentamiento”, explicó.

“El perro convive con las ovejas; es más juega con los corderos muchas veces. Una de las cosas que hay que mirar es que los cachorros no jueguen con los corderos porque un cachorro de 40 kilos puede matar a un cordero jugando”, sentenció.

Los costos de tener esta raza

La adquisición de un perro protector es costosa, pero a la larga, la ecuación para la producción termina cerrando en número. “Sale más o menos lo mismo que 20 corderos. Hace poco estaban alrededor de 60.000 pesos. Un perro ya entrenado de 3 o 4 meses listo para trabajar. No me parece caro, sobre todo cuando vos estás hablando de proteger una majada grande”, indicó Ferreira.

Por su parte, Sapag coincidió con el proyecto de adquirir perros, en loa ecuación costo-beneficio. “Cuando me dicen que es caro, creo que hay que tener en cuenta que, por ejemplo, a un productor de El Cholar, un puma les mató a 89 animales en una noche. Con eso pagan 5 perros”, concluyó.