18 años no es nada: la consulta popular y el riesgo de tensar la cuerda

La Legislatura reflotó proyectos pendientes de la reforma del 2006. La pertinencia de no comprender las urgencias.

Pasaron 18 años de la reforma constitucional de Neuquén y todavía hay organismos e institutos pendientes de creación . Algunos de ellos, como la consulta popular vinculante y no vinculante respectivamente, fueron desempolvados días atrás, con el irresuelto conflicto docente como telón de fondo. Otro, como la creación de la Defensoría del Pueblo provincial, apenas si tuvo algunos tímidos amagues de tratamiento en los tres últimos períodos de gobierno.

Se especuló durante las últimas horas respecto de la factibilidad de apurar la ley de consulta popular (en cualquiera de sus dos variantes) para que la ciudadanía exprese sus impresiones, libres de manipulaciones, en temas sensibles y de alto impacto como los conflictos docentes en la provincia. No dejaría de ser saludable, en apariencia, esa posibilidad pese a las suspicacias de algunos legisladores que mantienen antiguos enconos personales con la dirigencia sindical.

Sin embargo, sería pertinente subrayar, que si algo caracterizó a la ley de incentivo salarial por presentismo docente fue su discusión exprés, a las apuradas y cerrando la puerta a la participación , no solo de los sectores involucrados en el asunto, sino a otros actores importantes de la provincia.

Años atrás, hubo otro intento de estimular la aprobación de las consultas populares en ocasión de la renegociación de contratos petroleros en la Cuenca Neuquina, que tampoco prosperaron.

Leyes de este tipo requieren consensos amplios y visiones plurales que la gimnasia legislativa neuquina no siempre está en condiciones de ofrecer, sea por especulaciones electorales o por intereses políticos coyunturales. Además, si algo no deja de abundar en la provincia son las maratónicas convocatorias electorales tanto distritales como municipales y nacionales. El hastío de la gente es más que comprensible aun cuando los sufragios son la savia de la democracia. Por eso mismo, se dice en estos días, tirar de la cuerda más allá de lo conveniente puede acarrear efectos no deseados.