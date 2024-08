Diputados proponen que la consulta popular sea ley

Los diputados Francisco Lépore de Avanzar Neuquén, Claudio Domínguez del MPN y Guillermo Monzani de Hacemos Neuquén, presentaron este lunes un proyecto de ley que reglamenta los artículos 310 y 311 de la Constitución Provincial, estableciendo los procedimientos y condiciones para la realización de consultas populares vinculantes y no vinculantes.

La ley introduce procedimientos claros para las consultas vinculantes que requieren la aprobación por mayoría absoluta de la Legislatura y no pueden ser vetadas por el Poder Ejecutivo. En caso de ratificación por parte del electorado, la ley se promulgará automáticamente .

Para las consultas no vinculantes, tanto el Poder Legislativo, el Ejecutivo y los municipios que adhieran pueden convocarlas, permitiendo la participación ciudadana tanto presencial como digital. Las plataformas digitales empleadas deberán cumplir con altos estándares de seguridad y privacidad, garantizando la protección de los datos personales.

claudio dominguez mpn legislatura

Al respecto, uno de los autores del proyecto, el diputado Claudio Domínguez afirmó: “Neuquén es una provincia moderna que cuenta con una ciudadanía protagonista que se involucra en el debate de ideas y la agenda pública. Queremos que esa voluntad que manifiesta el pueblo pueda canalizarse por los mecanismos previstos en nuestra Constitución provincial. Si queremos afirmar que contamos con una forma de gobierno participativa y abierta, debemos crear las herramientas para que la ciudadanía se exprese”.

Por su parte, el diputado Francisco Lépore manifestó que “con este proyecto se viene a saldar una deuda histórica con el pueblo de Neuquén, que incorporó la consulta pública en el año 2006 y nunca se reglamentó para hacerla posible. Este proyecto es de avanzada porque establece que la participación pueda hacerse con el uso de plataformas digitales, respetando estándares internacionales de seguridad y privacidad, garantizando la protección de los datos personales de los participantes y los resultados de la votación”.

El proyecto destaca por su enfoque inclusivo, asegurando que las plataformas digitales sean accesibles para personas con discapacidades, cumpliendo con las normas internacionales de accesibilidad.

Esta reglamentación representa un avance significativo hacia una democracia más participativa y moderna en Neuquén, facilitando una mayor involucración de la ciudadanía en la toma de decisiones y fortaleciendo la transparencia en los procesos gubernamentales.

Claudio Domínguez pidió consulta popular por el paro docente

Días atrás, el diputado provincial e impulsor de la ley de plus salarial que motivó el paro de ATEN criticó al gremio y pidió una consulta popular para que la educación se declare servicio esencial.

Domínguez iinsistió en la importancia de priorizar el derecho de los estudiantes neuquinos a tener clases de manera regular. "Estoy convenciendo a cada uno de los diputados que tenemos que ir, si sigue el paro, para que se genere una consulta popular vinculante para que el pueblo decida. Ni el gremio ni el gobierno, que el pueblo decida si la educación tiene que ser un derecho esencial", aseguró.

paro ATEN CPE (1).jpg

También afirmó que los directores deberían tener una carga pública. "El director es el encargado de que funcione la escuela. No puede ser que haya directores que cierren las escuelas y no dejen entrar a maestros a dar clases en algunas escuelas, que haya directores que no informen inasistencias", se quejó.

"En esa consulta popular también tenemos que empezar a evaluar cada uno de los grados, con evaluaciones periódicas a los profesores para ver si los chicos aprenden", aclaró el diputado.