430 guardavidas rindieron la reválida y Neuquén se alista para comenzar la temporada balnearia

Con un nuevo récord de inscriptos , la Municipalidad de Neuquén realizó este domingo por la mañana la prueba de reválida para 430 guardavidas que prestarán servicio en los balnearios de la ciudad y en otras localidades aledañas. El Operativo de Seguridad Balnearia comenzará el próximo 15 de noviembre y se extenderá hasta el 31 de marzo.

La reválida se realizó en el balneario Brun de Duclot de Valentina Sur, donde 430 guardavidas se dieron cita. Allí debieron rendir un examen médico, físico y técnico y una prueba de natación que consistió en nadar 580 metros contracorriente y realizar una práctica de salvamento. Posteriormente, debieron rendir una práctica de reanimación cardiopulmonar que estuvo a cargo de la Cruz Roja Argentina.

“Esta prueba que hacemos todos los años nos jerarquiza. Es una de las más importantes que hay de la región para los guardavidas y los habilita a trabajar en la próxima temporada”, expresó Francisco Baggio, subsecretario de Medio Ambiente y Protección Ciudadana.

Prueba guardavidas Neuquén (1)

“Este año hubo récord de inscriptos 430 guardavidas. El 80% son de la ciudad de Neuquén, pero tuvimos también guardavidas, hombres y mujeres, de otras localidades que se suman a rendir esta reválida porque se toma como apta también para diferentes localidades del interior de la provincia”, explicó.

Baggio resaltó que el próximo 15 de noviembre se dará inicio a la temporada en los cinco balnearios de la ciudad -Albino Cotro, Gustavo Fahler, Sandra Canale, Brun de Duclot y Solalique- y en las zonas que se cubren de manera preventiva: “Brindamos cobertura balnearia y de guardavidas en Isla Verde, en la zona de la playa sobre calle Linares, también en el cauce mayor del río Limay y en distintos sectores a los que le sumamos el equipo náutico compuesto por cuatro motos de aguas, 2 semirrígidos y los profesionales certificados como conductores náuticos para patrullar toda la costa”, contó.

Por su parte, Marisol García, jefa del sector de Sandra Canale, comentó que hace 33 años rinde la reválida y opinó que “es excelente que saquen el mismo día la parte física y la parte de RCP. La verdad que es una muy buena reválida”.

Prueba guardavidas Neuquén (2)

La guardavidas señaló que las expectativas como agentes es que haya cero ahogados “ese es el lema nuestro y cada uno va tratando de dar lo mejor para que esto salga”. García recomendó a las y los bañistas que respecten las indicaciones preventivas acerca del comportamiento del río, que cuiden a los niños y que se saquen las dudas con los guardavidas para evitar accidentes.