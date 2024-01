A los 65 años, cruzará la cordillera de los Andes para emular a su ídolo, San Martín

Pues bien, en ese contexto, el artista plástico y exdirigente del club de sus amores San Lorenzo de Almagro, accedió a contar a LM Cipolletti detalles de la hazaña que está por iniciar.

"¿Qué me motivo a los 65 años a realizar esto? Para mí hay dos figuras excluyentes en la historia, que me marcaron mucho: uno es el doctor René Favaloro por lo que significa en muchos aspectos, no solo en lo profesional sino en su línea de conducta, en sus valores, una persona sumamente importante para la Argentina. Y el otro es San Martín, lo que representó para el país. De hecho, el año pasado con mi esposa estuvimos en su casa en Francia, en otra muestra de la admiración que siento por él. Siempre tuve esta idea de hacer la experiencia. Y finalmente me decidí a cumplir el sueño", explica Armando, uno de los fundadores de la Fiesta de la Pera, en medio de los últimos detalles.

Acaba de cumplir con la agotadora rutina física en el gimnasio, pues el cruce demanda una ardua e intensa preparación. "Es como cuando uno tiene que rendir una materia, se prepara mucho antes del examen. Hablé, en este caso, con Rubén Belich, del sindicato de camioneros, que tienen caballos (en el predio de El Fogón) y tras la autorización comencé ya en julio. Me ayudó mucho Jacobo, un gran domador y jinete. Trabajamos a full, 2 veces por semana, varias horas al día. Salíamos a cabalgar, a cruzar el Río con el pingo. Básicamente, la idea era hacer experiencia de todo lo que implica el caballo, tomarle la mano, aprender para no tener sorpresas luego. Además de ir al gimnasio todos los días, controles cardiológicos, ergometría de esfuerzo ya que es una semana y no se para", precisa quien también fuera candidato a intendente de su querida Allen.

La misión comenzará el sábado 6 y se extenderá hasta el viernes 12. "Son 6 horas de cabalgata diarias, hay lugares donde se va a más de 2 mil metros, hay arroyos, senderos, es decir las características que presenta la geografía del paisaje montañoso de la cordillera. Por suerte, una empresa muy seria coordina todo así que no tengo temores. Salimos de Los Molles, a 2 horas y media de San Rafael; el sábado a la noche ya se hace el acampe y el domingo 7 se inicia la cabalgata", redondea quien a la vez fue candidato a intendente de la vecina ciudad.

El saludo de Jacobo

Armando recibió numerosos saludos y aliento todo este tiempo. Uno fue muy especial: del propio Jacobo, el domador que lo guió e instruyó este tiempo.

Armando, el odontólogo que parte con ilusión y el "cuchillo entre los dientes", dispuesto a concretar a pura garra y pasión un viejo anhelo. ¡Exitos!