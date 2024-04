A pesar de que los precios de la carne se mantienen, las familias siguen eligiendo los cortes más baratos

"Hay un grupo de Neuquén y en esta zona sobre todo, con un gran poder adquisitivo. Por eso vienen y quizás no sienten el gasto, es gente que viene y no pregunta precio y gasta 60, 70 mil pesos porque lleva asado, chorizo. Hay otro público un poquito más acotado que come costeleta, gasta algo, no en exceso, pero come bien y está claramente un gran público que piensa en el gasto y viene a comprar solo medio kilo de picada o algo de pollo", advirtió.

carniceria.jpg

Con respecto a la situación de diciembre, consideró que fue un aumento "impulsivo y especulativo" porque "no era necesario ese aumento desproporcionado". A su vez, sostuvo que sus ventas de ese mes fueron la mitad de lo que vendió otros diciembres "en kilos, no en plata".

Por calle Fotheringham, Marcelo de "El rey de la carne", también confirmó que los precios se están estabilizando. "Hay un poco más de movimiento ahora, se está empezando a normalizar", reconoció.

En cuanto a los cortes que la gente lleva dijo que "buscan lo que están en precio y si hay alguna oferta. Se lleva mucha picada, pulpa paleta y aguja". Además, puso énfasis en la época de frío porque empieza a venderse mucho más lo que es con hueso. "El puchero es algo económico y se empieza a vender un montón", aseguró.

Por último, en dirección hacia el bajo neuquino, "Etiqueta Tienda de Carnes", ubicada en Alcorta y Leguizamón, abrió hace tres meses y ya siente la disminución del público que consume carne.

carniceria (1).jpg El consumo de carne, en su nivel más bajo en treinta años.

Nicolás, trabajador de la carnicería, contó a LMN que venden más carne los fines de semana y más que nada a principio de mes. "Todo lo que es para puchero lo llevan más, no es tanto asado sino más para cacerola. También el modo de pago cambia, los primeros días quizás es debito o efectivo y después ya tarjetean", recalcó.

Con respecto a sus pocos meses en funcionamiento, aseguró que el primer mes se trabajó bien pero que después "se empezó a notar en el bolsillo de la gente y vienen menos".

Las carnicerías se las rebuscan

En su comercio, de calle Belgrano y Bouquet Roldán, Fernando sumó productos de almacén y consideró que es gracias a eso que la carnicería se sostiene. "Hay un equilibrio, es más o menos 50% y 50%. La idea es darle un servicio a los clientes de la zona, gente que pasa a la hora del colegio, entre las 13 y las 18 hay mucho tráfico de chicos que van a la escuela, que van a hacer deporte, o sea, hay varios nichos que podemos atender", dijo.

A su vez, buscó otras estrategias para poder seguir sosteniendo ese equilibro, una de ellas fue la de extender el horario de atención que "ahora es de corrido, los siete días de la semana de 9:30 a 22 horas, excepto viernes y sábado que es hasta las 23. Hay un público nuevo que viene el domingo en la tarde, ven que está abierto y aprovecha, y te vienen a comprar carne para el asado".

SFP Precios de pollos y carniceria carne (4).JPG Sebastián Fariña Petersen

Es una forma de respaldar los gastos diarios porque, según explicó, de alquiler y servicios se paga lo mismo por más que abra 56 horas o 90 horas pero así "aumenta el público".

En "Etiqueta Tiendas de Carne" optaron como estrategia tener un rol más de almacén, sumando más productos como milanesa y muchos rebozados.

En los meses que llevan abiertos también comenzó a disminuir la cantidad de mercadería que compran e identificaron que el público bajó.

Por el contrario, la carnicería de Fotheringham confía más en el boca a boca que siempre les atrae más consumidores.