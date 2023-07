¿Abre Primeros Pinos? Las propuestas para que vuelva en 2024

La Municipalidad de Zapala pide no concurrir al parque de nieve, pero planean reactivarlo. Ya recibieron propuestas.

Primeros Pinos sigue siendo un imán para un gran número de personas que buscan disfrutar de la nieve, aunque el lugar no está habilitado y la Municipalidad de Zapala desalienta la concurrencia para evitar accidentes. Sin embargo, las autoridades planean reactivarlo en 2024.

Luego de aclarar que el complejo no quedó como reserva natural con control militar, tal como publicaron algunos medios meses atrás, Aragón subrayó: "El Ejército tiene su área natural, pero por fuera de lo que es el Parque Primeros Pinos".

En ese contexto, recordó que la habilitación del lugar corre por cuenta del Estado provincial, mientras que el control de la concesión de servicios está a cargo del Municipio - desde 2011 y hasta 2027-, "por una cuestión de cercanía". La propiedad del predio es del Instituto de Seguridad Social de Neuquén (ISSN).

Primeros Pinos El complejo de Primeros Pinos está en ruinas.

La funcionaria contó que el año pasado fracasó un proceso de licitación, lo que dio lugar a que el Municipio contemple la posibilidad de una contratación directa, si es que logran dan con un proyecto que cumpla con los requisitos de seguridad e higiene y en materia sanitaria, más allá de los servicios de gastronomía y entretenimiento.

"Nosotros estamos recibiendo propuestas. Algunas son muy poco serias. Otras, son un poco más serias pero piden una gran inversión por parte del Municipio para refaccionar la hostería y la confitería, a lo que nosotros decimos que no porque no es de Zapala el parque. No podemos justificarlo ante en Tribunal de Cuentas. Entiendo que eso tiene que ir por cuenta de Provincia que es el titular del dominio", comentó.

"Más allá de eso, estamos hablando con dos personas. Una de ellas tiene varios emprendimientos en Zapala. La otra, si bien es argentina, actualmente vive en Andorra porque tiene una concesión allá. En agosto va a venir a charlar sobre el tema. Si Dios quiere el año que viene estaría habilitado al menos el centro de esquí con la confitería, sanitarios y una ambulancia", añadió.

Primeros pinos actividades invierno.jpg

Si bien el Municipio no calculó cuánto dinero hay que invertir para poner a punto el predio, cuenta con la estimación -de 1 millón de dólares- que realizó un posible inversor para refaccionar solamente la confitería. "La idea es que la obra contemple, en el plazo de cinco años, la habilitación de la hostería. Nosotros propiciamos eso, aunque no sean muchas plazas", dijo sobre la estructura que en otras épocas brindó alojamiento con 14 habitaciones y que hoy se encuentra saqueada y destrozada.

La concesión de Primero Pinos abarca a su vez baños, una posta sanitaria y un espacio para montar un rental esquí, cuyas edificaciones "se encuentran en condiciones". El predio incluye una segunda confitería, "lo que se llamaba antes El Cosaco", pero como "siempre estuvo mal diseñada y nunca fue funcional", el Municipio no pide que el próximo concesionario realice una mejora en ese espacio.

Sumado a esto, Aragón subrayó que el proyecto debe ir más allá de los atractivos invernales y, complementariamente, contar con un amplio menú de actividades y servicios para brindar en todas las épocas del año como trekking, cabalgatas o mountain bike. En ese sentido, la funcionaria destacó los paisajes que se pueden apreciar en ese tipo de travesías, además de sugerir la posibilidad instalar un parque aéreo.