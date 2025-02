Neuquén La Mañana medioambiente Absolvieron al ex subsecretario de Medioambiente en el caso de los transformadores con PCB

El juez indicó que la aplicación de las leyes ambientales y las sanciones por incumplimientos o infracciones no son responsabilidad de la subsecretaría.







El juez de garantías Juan Guaita declaró no culpable al ex subsecretario de Medioambiente de la provincia, Juan de Dios Lucchelli, en la causa en la que se lo acusaba de incumplimiento de los deberes de funcionario público. La fiscalía había sostenido que el exfuncionario no investigó ni sancionó a la Cooperativa Eléctrica de Plottier por no retirar transformadores con PCB.

Sin embargo, en su fallo, el juez argumentó que las sanciones y controles en materia ambiental son responsabilidad de la Secretaría de Estado o del Ministerio correspondiente, y no de la subsecretaría que dirigía Lucchelli. En consecuencia, no podía atribuírsele una responsabilidad penal por una omisión que legalmente no recaía sobre su cargo.

El proceso judicial tuvo lugar en la Ciudad Judicial y se extendió por tres jornadas. En la audiencia del 20 de febrero, el fiscal jefe Maximiliano Breide Obeid solicitó la condena de Lucchelli, sosteniendo que existió “una decisión política de no intervenir en el control de los PCB” y que su gestión al frente de la subsecretaría demostró que “no era prioridad cumplir con la ley”.