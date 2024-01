Acipan repasó cuestiones de seguridad en la ciudad con la Policía

A este respecto, destacó que la reunión fue "muy buena", ya que acordaron afianzar las herramientas que han dado resultado. "En esos grupos los mismos comerciantes les van avisando a la Policía sobre los hechos delictivos, es decir, por donde avanzan los delincuentes, qué recorrido van haciendo. Esto hace que no tengan que movilizar mucho personal, sino que con un patrullero guiado por los propios comerciantes logran detenerlos", indicó en declaraciones con LU5.

ACIPAN Reunión con comisarios (1).jpg Desde ACIPAN esperan una pronta reunión con el ministro de Seguridad.

También se analizó el protocolo de seguridad para la Fiesta de la Confluencia, la situación de las personas marginadas en situación de calle, los inhibidores de alarmas vehiculares, el cuidado del espacio público y el tráfico de drogas al menudeo, entre otros temas.

Además, según explicó el propio González, pudieron hablar de todos los temas y presentar a los nuevos comisarios de cada unidad de la ciudad. "Fue muy interesante, nos pusimos a disposición para seguir trabajando juntos", dijo y anticipó que buscarán replicar un encuentro con representantes de la justicia (fiscalía) y comisiones vecinales para enriquecer el trabajo realizado hasta el momento.

Por último, observó: "El tema de seguridad no es un tema de la Policía solamente, sino de todos nosotros, la ciudadanía, la justicia que tiene que colaborar para que a los delincuentes que detiene la policía no estén 24 horas y salgan, así que me parece que somos muchos los involucrados en estos temas".