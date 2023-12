El Gobierno provincial ya diseña su plan de seguridad

Matías Nicolini, flamante ministro de Seguridad de la provincia, se refirió al plan que el gobierno implementará para el área. En diálogo con LMNeuquén , el funcionario dijo que la situación que recibió “es preocupante”, planteó la falta de insumos y equipamiento; y anunció la implementación de un nuevo sistema de cámaras, que se sumarán a las ya existentes, además de poner en marcha estos dispositivos en las localidades de la provincia que no los tienen.

- Estamos efectuando un relevamiento, cotejando con los informes que nos fueron brindados en la transición de la gestión anterior, pero lamentablemente la situación es bastante preocupante. Nos han saltado alertas en cuestiones de dispositivos electrónicos, botones antipánico, tobilleras, que son requeridas en forma permanente, por las medidas cautelares que dicta tanto la justicia de familia o la penal en casos de prisiones domiciliarias. Estamos con faltantes en esos rubros.

- ¿Eso es lo primero que van a abordar como medida urgente para acomodar la situación?

- Sí, urgente, ayer ya iniciamos el expediente de compra para poder proveer de estos elementos. Estuvimos reunidos con el área de botón antipánico y de dispositivos electrónicos de la que era la Secretaría de Seguridad, ahora Ministerio, nos hicieron ese relevamiento y se dispuso ya el proceso de compra.

- ¿Faltan también móviles policiales?

- Realmente hay deficiencia de equipamiento, no solo de móviles, sino de chalecos antibalas, uniformes de los policías, vamos a trabajar lógicamente en ese sentido para proveerlos. Pero, obviamente, eso lleva su tiempo, no es una cosa de un día para el otro.

Mientras tanto, con el comisario general Díaz Pérez, el nuevo jefe de policía, ya estamos trabajando en la implementación de un nuevo plan de seguridad con un reordenamiento logístico, divisando y teniendo estadísticamente. Hay lugares donde se sabe que son más vulnerables o donde hay más relación de delitos en la zona. Entonces vamos a tratar de disponer una logística inteligente de readaptación de los recursos escasos con los que contamos para brindar una mayor seguridad. De la mano con eso estamos avanzando fuertemente en la implementación del sistema de bioseguridad, biovigilancia, la instalación de cámaras en Neuquén capital y en el resto de las localidades de la provincia, para de esa forma con los centros de control, de monitoreo permanente, poder individualizar situaciones delictivas y derivar a esa zona de forma urgente.

- ¿Se compraron cámaras?

- En Neuquén capital, en este momento hay instaladas 289 y vamos a instalar 1.300 más. Y en el resto de las localidades, según el caso, duplicar o en algunos triplicar las que ya están instaladas, además de colocar en los lugares donde no hay. Habilitar los centros de monitoreo porque hay localidades que tienen las cámaras ya instaladas y no están operativas porque los centros de monitoreo no funcionan. Trabajaremos para ellos en la conectividad con fibra óptica.

- ¿Cómo va a trabajar el Ministerio de Seguridad la relación con el Poder Judicial?

- Hay que articular en forma permanente y coordinada con la justicia, sobre todo en determinadas temáticas como, por ejemplo, la violencia de género, donde el Poder Judicial cuenta con las oficinas de violencia, tienen los casos individualizados y no solo individualizados, sino catalogados, alto riesgo, riesgo medio, riesgo bajo.

Entonces, bueno, hay que hacer ese cruce de informes. Estuvimos reunidos con la Ministra Corroza, con el Ministro Tobárez, Luciana Ortiz Luna de Emergencias y con subsecretarías de Derechos Humanos, de Mujeres, de Diversidad y con la gente del 148 para avanzar en este protocolo de coordinación.

Luego también tenemos que incorporar al Poder Judicial, lógicamente, para que se disparen las alertas en forma inmediata y lo que todos deseamos es que sea en forma preventiva.

Por ejemplo, los casos que ya están individualizados como de alto riesgo, hay que focalizar esa zona.

- ¿Qué es lo que se va a hacer en esos casos?

- Un seguimiento desde el Poder Judicial a la oficina de violencia, pero yo creo que desde el área que me corresponde, desde seguridad, hay que tenerlo individualizado, georreferenciado y prestar especial atención a esa zona, donde se encuentra esa presunta víctima.

- ¿Qué es lo que más preocupa en materia de inseguridad hoy en la provincia?

- Todo. Yo creo que tenemos una crisis en seguridad integral en la provincia, tanto en seguridad, en materia carcelaria. La idea es que se vea la presencia policial en las calles, que los agentes estén transitando, que haya móviles, equipamiento, modernización y capacitación, sobre todo. Me decían que las prácticas de tiro no son muy habituales en los efectivos, entonces hay que salir a capacitar y a prevenir.

Hay que estar un paso adelante. Los delincuentes avanzan a pasos agigantados. Ciberdelitos, un montón de cuestiones que la policía tiene que estar, no sólo al nivel de los delincuentes, sino que hay que estar un paso adelante. No tenemos que estar esperando los nuevos avances de la delincuencia para estar preparados y poder combatirlos.

- ¿El narcotráfico es un problema hoy?

- Sí, y los delitos conexos: el narcomenudeo, los delitos contra las personas, contra la vida, que se cometen en virtud de eso, del narcotráfico. Vamos a avanzar con la implementación de un programa nacional. La Provincia de Neuquén no está adherido a la Ley Nacional de Prevención del Narcomenudeo, para que desde las fuerzas provinciales podamos tener acceso a ciertas cuestiones y no quedar solo relacionado con lo que son las fuerzas federales.

Vamos a reunirnos también con las fuerzas federales de seguridad, con la justicia federal, para poder implementar eso de una forma lo más eficiente posible.

Cárceles

- Mencionaba recién lo de las cárceles. ¿Cómo van a abordar lo de la sobrepoblación?

- La situación es grave. De hecho, dos o tres días antes de asumir el gobierno de Rolando Figueroa, la justicia ordenó proseguir con la clausura de las cárceles. No se pueden ingresar más presos. Tenemos que trabajar urgente en los requerimientos de la justicia, la implementación del sistema de anti incendios de la cárcel de la U-11, desagües cloacales de las viviendas que se hicieron para los presos que ya están en condiciones de salir, lo que se llama un pre-egreso.

También hay una problemática que es la de la población judicializada. Los gabinetes criminalísticos especializados que tienen que hacer los informes para determinar las libertades de personas que están privadas de su libertad en este momento. Hay un concurso de personal y no se ha avanzado en eso, así que no contamos con el personal necesario para poder generar egreso de presos que están en condiciones ya estar liberados y que liberarían espacios dentro de las cárceles.

- ¿Y qué van a hacer ante esta situación?

- Me estoy reuniendo en estos días con el Servicio Penitenciario Federal. Tengo que involucrarme también con el Ministerio de Seguridad de Nación para implementar un pabellón de la cárcel de Senillosa. Vamos a ver si podemos habilitarlo para poder ingresar presos de la provincia, de la justicia provincial, para liberar un poco la capacidad. Y está en obra, pero vamos a avanzar con eso, dentro de la U-11, con un pabellón de máxima seguridad que albergaría entre 26 y 28 internos.

- Hay un proyecto presentado en la Legislatura para que se autorice a la policía a usar las pistolas taser. ¿Cómo ve esto?

- Va de la mano también con lo que hablábamos recién de la capacitación, porque hay ciertos protocolos que la persona, el agente o el policía que utilice ese tipo de armamento no letal, tiene que estar capacitado en reanimación para usarla. Hay un montón de cuestiones técnicas que habría que evaluarlas y analizarlas y capacitar. No es solamente traer el arma, la pistola y empezar a utilizarla. Pero sí, estamos analizando un plan de seguridad integral.

El gobernador Figueroa quiere reformar todo. Que vivamos en un lugar seguro, que podamos caminar tranquilos por las calles, que el vecino pueda sentirse acompañado por el policía y el policía respaldado y acompañado por sus superiores.