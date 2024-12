Acorralada, Gloria Ruiz recurre a la Justicia Federal

La vicegobernadora suspendida se presentó en Fiscalía con su mediático abogado Carlos Broitman. Sin embargo, aún no tiene abogados en la denuncia en su contra. Qué dijo de todas las irregularidades que salieron a la luz.

La vicegobernadora se presentó en el Ministerio Público Fiscal con el mediático abogado Carlos Broitman y su equipo para sacar la causa de la provincia de Neuquén y hacer una “contradenuncia” en la Justicia Federal. Se reunió con el jefe de fiscales, Pablo Vignaroli y Juan Manuel Narváez . Por la causa en su contra, no tiene abogados. Pero sí para la contradenuncia.

SFP Gloria Ruiz en Fiscalia con abogados (26).JPG Gloria Ruiz y su abogado mediático y defensor de casos como el de Mariana Nannis, Matías Gafunkel y capos narco, en las puertas de Ciudad Judicial. Sebastián Fariña Petersen

La causa, según informó su equipo a LMNeuquén tras la conferencia realizada en Ciudad Judicial, ya tomó ingreso en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°7.

Las explicaciones a medias de Gloria Ruiz

Ruiz no pudo explicar temas concretos, pretéritos al escándalo político que involucran las razones por las que los diputados la apartaron: la existencia de 51 millones de pesos a la cuenta personal del BPN de su hermano Pablo Ruiz, los gastos y las contrataciones directas que se ventilaron en los últimos días.

Tampoco dio detalles sobre la presunta sobrefacturación en compras directas y la contratación de eventos, por ejemplo, el de la sanadora Leda Bergonzi.

La teoría de Ruiz y del abogado Broitman, que aseguró tener el respaldo administrativo, es que los procedimientos de contrataciones y “trazabilidad administrativa” de las transferencias, son iguales los de gestiones anteriores.

“He sido suspendida en mi función de vicegobernadora, con un hostigamiento, el atropello, y un nivel de violencia, todo para desacreditar mi nombre y mi honor. Vengo a presentarme ante la justicia para que me investiguen e investiguen a todos los miembros de la Legislatura y del Poder Ejecutivo en general”, disparó Ruiz.

SFP Gloria Ruiz en Fiscalia con abogados (12).JPG Carlos Broitman junto a gloria Ruiz en mesa de entradas de Fiscalía. Se nota la estirpe de peso del abogado elegido por Floria Ruiz, que busca la intervención federal. Sebastián Fariña Petersen

La presentación de la denuncia, firmada por Ruiz y sus patrocinantes legales, acusa a los legisladores del Frente Neuquinzate y del MPN de “delitos graves”, que incluyen la presunta asociación ilícita, falsa denuncia, abuso de autoridad, cohecho y tráfico de influencias, lavado de activos y atentado contra el orden constitucional y la vida democrática.

El abogado mediático Broitman, junto a su equipo, solicitó que la causa sea investigada por la Justicia Federal debido a la presunta injerencia de las altas esferas de los tres poderes de la provincia.

“Si es necesario, vamos a pedir la intervención de la provincia, porque esto no ayuda a las inversiones de Vaca Muerta, en las últimas horas gloria ha recibido llamados hasta de inversores de Estados Unidos”, sostuvo Broitman.

Según Broitman, el fuero provincial no garantiza imparcialidad para llevar adelante una investigación de esta magnitud.

legislatura sesion gloria ruiz (2).jpeg Omar Novoa

Los diputados y funcionarios en la denuncia

Entre los diputados denunciados se encuentran Ernesto Novoa, Guillermo Monzani, Francisco Lepore, Claudio Domínguez y Carina Riccomini. También apuntó contra miembros del Gabinete de Figueroa, como Julieta Corroza (ministra de Desarrollo Humano, gobiernos Locales y Mujeres), Lucas Castelli (ministro de Trabajo y Desarrollo Laboral), Matías Nicolini (ministro de Seguridad), Rubén Etcheverry (ministro de Infraestructura) y Tanya Bertoldi, titular de la UPEFE y diputada nacional por Unión por la Patria.

Entre los delitos enumerados, la denuncia destaca la acusación de abuso de autoridad dentro de la Resolución 1219, que dispuso la suspensión preventiva de Ruiz, algo que, según los denunciantes, no está contemplado en las normas provinciales ni nacionales.

La causa se fundamenta en normativas como la Convención Interamericana contra la Corrupción y en artículos específicos del Código Penal, entre ellos: asociación ilícita (art. 210 del CP); Falsa denuncia (art. 245 del CP); Abuso de autoridad (art. 248 del CP); Atentado al orden constitucional (arts. 227 y 227 bis del CP); Cohecho y tráfico de influencias (arts. 256 y 256 bis del CP) y Lavado de activos agravado (art. 303 del CP).

Este escándalo judicial amenaza con profundizar la crisis política en Neuquén, pero lo cierto es que Gloria Ruiz tiene varias las de perder: ya está en marcha la comisión investigadora para activar el proceso de destitución, con Zulma Reina, la nueva presidenta de la Legislatura de Neuquén "a cargo" hasta que se termine el proceso.

La suerte está echada para la vicegobernadora suspendida, a menos que aparezca un inesperado hecho en la política.