Advierten que el puente del Dique Ballester está muy deteriorado: temen un desastre

Dos de sus integrantes , Daniela Stagnaro y Leticia Paz, advirtieron con preocupación que el deterioro que presenta el puente del Dique Ballester es "importantísimo" . Stagnaro recordó que la obra, en sus inicios, fue pensada para irrigar la zona y no para ser un puente.

"Con el tiempo está cada vez peor y si no le ponemos un freno, no buscamos una alternativa, vimos que hay posibilidades de que en algún momento ocurra algo grave y que no solamente perdamos la comunicación, sino que hasta se pueden perder vidas", agregó, en declaraciones a Canal 7.