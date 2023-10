Vista Alegre en alerta por posible cierre del puente del dique Ballester

Apertura-del-Dique-Ballester--06.jpg claudio espinoza

Comentó que en el último tiempo circularon comentarios que indicaban que el puente presenta “fisuras, grietas, que están socavadas las bases de los durmientes que están en el agua”.

Señaló que la interrupción del tránsito por el puente afectaría principalmente a los habitantes de Vista Alegre pero también a toda la población de Barda del Medio, San Patricio del Chañar, Manzano, Contralmirante Cordero, Cinco Saltos, Centenario y Neuquén.

Por otra parte, expresó que solicitarán a las autoridades de las provincias de Río Negro y de Neuquén la construcción de un cuarto puente. “Queremos que el cuarto puente lo hagan acá porque esta zona es de muchísimo tránsito, es el camino para Vaca Muerta”, sostuvo. Además precisó que también les preocupa la actual situación de la Ruta Provincial 7 “que es un desastre y está abandonada”. “Nuestro deseo es que se involucren los actuales intendentes de las localidades involucradas y puedan hacer algo”, agregó.

“El martes mientras estábamos reunidos los vecinos detectamos dos camiones de gran peso que provenían de Brasil que intentaban pasar y nos pusimos delante de ellos para evitar que circulen”, explicó la vecina.

Dique Ballester- camión mosquito- cartelería.jpg

El año pasado, un camión tuvo que dar marcha atrás en pleno Dique Ballester cuando intentaba cruzar hacia Río Negro.

Los vecinos también exigen un mayor control policial durante las 24 horas. "Observamos que los camiones grandes empiezan a pasar al atardecer y por la noche y no respetan los semáforos. Queremos implementar alguna manera urgente de que no se permita pasar a camiones de mucho peso”, describió. Agregó que "hay camiones que pasan por arriba de la 'viborita' ubicada antes de ingresar al puente, incluso tiran los limitadores de altura y no respetan los semáforos del dique. Nadie respeta nada". Recordó que “es un dique de contención no es un puente carretero".

Por último, los vecinos acordaron presentar una nota al intendente Daniel Ridao. "Nos preguntamos qué va a pasar con nosotros si de un día para otro nos cierran el dique. No tenemos opciones por eso decimos que las autoridades de las dos provincias tienen que empezar a pensar en construir un cuarto puente en la zona. Si la provincia de Río Negro decide cerrarlo no podemos hacer nada", concluyó.