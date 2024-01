Advierten que se hacen pasar por personal del EPEN y realizan estafas telefónicas

Por otra parte, en Junín de los Andes se detectaron casos en los que se envía un supuesto número de cuenta para hacer el pago de la factura.

En este sentido, se comunica a la ciudadanía que el EPEN no realiza llamados de ningún tipo, no solicita información, no envía códigos ni enlaces virtuales ni datos, no acude a domicilios (salvo en caso de que el vecino realice un reclamo), y tanto el personal como los vehículos de la empresa se encuentran debidamente identificados.

Al respecto, se recuerda la importancia de no compartir o brindar datos, como nombre de usuario, claves personales ni de ningún otro tipo, a terceras personas o a sitios web no oficiales.

image.png

No es la primera vez que ocurre

En octubre del 2023, se detectó un hecho similar también en San Martín de los Andes, momento en el que el gobierno de la provincia también alerto a la población.

En ese entonces, la estafa comenzaba al recibir una llamada por parte de una persona que se hace pasar por personal del EPEN, y que, en la conversación, mencionaba que se produciría un corte programado en algún horario y que, si la persona no estaba de acuerdo con la ejecución del supuesto corte, debía realizar una encuesta ingresando 6 dígitos para la anulación de tal corte.