Agarró a martillazos un cajero automático del BPN y deberá pagar 240 mil pesos

image.png

E.G.G. pudo acceder a la figura de suspensión de juicio a prueba porque no posee antecedentes penales y la pretensión punitiva del Ministerio Público Fiscal fue inferior a tres años. La calificación legal fue la de daño agravado por haber sido ejecutado sobre un bien de uso público.

En el artículo 108° del Código Procesal Penal de Neuquén se establece que "la persecución penal podrá ser suspendida cuando al imputado pueda corresponderle una pena de ejecución condicional y no se trate de un delito doloso imputado a un funcionario público en el ejercicio de su cargo o por razón de él".

Destrozaron un cajero automático en un intento de robo de barrio Confluencia

El pasado agosto Delincuentes quisieron robar un cajero automático del banco Macro en Confluencia. Si bien no lograron acceder al dinero, lo dejaron totalmente destruido y luego huyeron. El departamento de Delitos realizó allanamientos en busca de los presuntos autores.

El hecho ocurrió el 22 de agosto en horas de la madrugada en el cajero que se encuentra en Perticone y Chubut, donde hay una sucursal del Banco Macro. El robo no prosperó porque acceder al dinero de un cajero no es tarea sencilla y además se cuenta con un sistema de alarmas que no se activaron en este caso por una serie de desperfectos.

image.png

La tentativa fue denunciada en la Comisaría 19 y las autoridades del banco brindaron los videos al departamento de Delitos que inició de inmediato una investigación para tratar de dar con los presuntos autores.

Lo cierto es que durante las tareas investigativas se los logró identificar y luego devino una serie de trabajos de campo que incluyeron labores de observación y seguimiento que permitieron establecer algunos domicilios claves.

A primera hora del viernes 24, los efectivos de Delitos comenzaron con una serie de allanamientos que se están concretando en la zona de Confluencia para dar con los autores.

Desde hace una década robar un cajero automático es una labor criminal en extinción debido a la cantidad de medidas de seguridad que van desde las cámaras hasta alarmas que se activan en forma automática cuando intentan violentarlo.