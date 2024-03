Al menos dos vuelos cancelados de Buenos Aires a Neuquén por el temporal

LMNeuquén accedió al comunicado de la empresa Flybondi, que difundió oficialmente la cancelación de su vuelo: "Flybondi informa que ante la situación meteorológica que afecta a los aeropuertos de la ciudad de Buenos Aires, su programación sufre demoras, cancelaciones y reprogramaciones",indicaron.

Agregaron: "Al momento, son seis los vuelos cancelados: Buenos Aires-Iguazú, Iguazú-Buenos Aires, Buenos Aires-Neuquén, Neuquén-Buenos Aires, Buenos Aires-Comodoro Rivadavia, Comodoro Rivadavia-Buenos Aires".

"Las condiciones meteorológicas adversas podrán continuar durante el resto del día por eso se recomienda a los pasajeros ingresar a la web de la compañía flybondi.com en la sección “Mi reserva”, para corroborar el estado de su vuelo", aclararon.

Esta mañana no había novedades sobre posibles reprogramaciones, y los pasajeros presentes en la terminal aérea de Buenos Aires señalaron que permanecían en la zona de embarque a la espera de ser llamados para sus conexiones a Neuquén. Aunque la actividad se retomó cerca de las 8 de la mañana, media hora después se volvió a cerrar, en base a los pronósticos meteorológicos.

aeroparque lluvia tormenta caba Foto Gentileza @diego_domi

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las tormentas fuertes van a sostenerse en Buenos Aires y las localidades aledañas durante toda la jornada de este miércoles, por lo que se desconoce cuál será la actividad en los aeropuertos.

Los vuelos afectados en Neuquén

Desde el Aeropuerto Presidente Perón señalaron que el resto de las conexiones previstas para este miércoles se mantienen de acuerdo a lo programado y solo se esperan demoras en el vuelo AR 1514 de Aerolíneas Argentinas, que conecta Córdoba con la capital neuquina y tenía previsto el aterrizaje a las 13.35.

Por su parte, la información oficial del Aeroparque Jorge Newbery señaló que el primer vuelo del día con destino a Neuquén, el AR 1664 de Aerolíneas Argentinas, despegó a las 5:16, con apenas un minuto de atraso. Se informó que el resto de los vuelos programados siguen en horario, aunque todo quedará sujeto a la evolución de las tormentas en la zona.

SFP Aeropuerto vuelos (3).JPG Sebastián Fariña Petersen

Por otro lado, el vuelo que partió desde Neuquén con Aeroparque como destino final, el AR 1665, aterrizó en Buenos Aires a las 9:16, incluso a pesar del temporal.

En Ezeiza, donde rige la alerta roja y se suspendieron las actividades, no hay información sobre vuelos que hagan conexión con Neuquén para esta jornada.

El temporal en Buenos Aires

El temporal de lluvia que afecta a la ciudad de Buenos Aires y gran parte de la provincia bonaerense ya se cobró una vida y provocó numerosas complicaciones en distintas localidades. Por la caída de un gran volumen de agua, hay personas evacuadas, barrios anegados y se produjeron derrumbes y destrozos. La ciudad de La Plata fue una de las más afectadas por el diluvio. Se produjeron inundaciones, hubo autos arrastrados por la corriente y árboles caídos. Por otro lado, usuarios de las redes sociales de Quilmes subieron fotos y videos sobre los anegamientos.

Ante estos fenómenos climáticos que tanto daño causan a las personas, los cultivos o las construcciones, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) recomienda no sacar la basura; retirar objetos que impidan que el agua escurra; evitar actividades al aire libre; no refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse; no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas; estar atento ante la posible caída de granizo; informarse por las autoridades; tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.