Temporal en Buenos Aires: inundaciones, voladuras y una víctima fatal en Capital Federal

Temporal en el AMBA (1).jpg La voladura de una baranda de un edificio de Recoleta produjo el siniestro fatal.

La ciudad de La Plata fue una de las más afectadas por el diluvio. Se produjeron inundaciones, hubo autos arrastrados por la corriente y árboles caídos. Por otro lado, usuarios de las redes sociales de Quilmes subieron fotos y videos sobre los anegamientos.

Por otro lado, el servicio del tren sufrió alteraciones en su funcionamiento en distintos ramales y estaciones producto de las complicaciones climáticas.

Granizo, derrumbe y heridos en el temporal

La provincia de Buenos Aires está siendo azotada por una fuerte tormenta que golpeó con fuerza la zona oeste, precisamente la localidad de Olascoaga, partido de Bragado, donde cayó mucha agua y granizo que produjo daños materiales, incluso se derrumbó un galpón.

En este sentido, los vecinos de la zona rural reportaron que se derrumbó un galpón en las cercanías de la ruta 5, se desplomó y varias personas debieron ser ayudadas para poder salir.

En el momento varias dotaciones de Bomberos Voluntarios trabajan en la zona junto a personal civil y funcionarios de la Municipalidad de Bragado. Las autoridades están tratando de determinar si se trató de un tornado, como denunciaron los vecinos.

Tormenta en 9 de julio

Los vientos de la tormenta superaron los 150 km/h. Sergio Fernández, jefe de Bomberos Voluntarios, de la localidad vecina de 9 de Julio, explicó que no hubo heridos de gravedad: “Dentro de la desgracia del mal, afectó solamente una franja y no tomó a la ciudad en su totalidad”.

''Lo de 9 de Julio fue tremendo. Da miedo'', escribió un usuario en la red social X. Además, varias personas se refirieron a los desastres provocados por el temporal en la localidad ubicada en el centro de la provincia de Buenos Aires. Hubo destrozos en un autódromo y en una acopiadora de granos, un video muestra cómo quedó tras los fuertes vientos y la lluvia.

Recomendaciones del SMN

Ante estos fenómenos climáticos que tanto daño causan a las personas, los cultivos o las construcciones, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) recomienda no sacar la basura; retirar objetos que impidan que el agua escurra; evitar actividades al aire libre; no refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse; no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas; estar atento ante la posible caída de granizo; informarse por las autoridades; tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.