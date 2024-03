Una violenta tormenta azota a Buenos Aires: granizo, derrumbe y heridos

Los vientos de la tormenta superaron los 150 km/h. Sergio Fernández, jefe de Bomberos Voluntarios, de la localidad vecina de 9 de Julio, explicó que no hubo heridos de gravedad: “Dentro de la desgracia del mal, afectó solamente una franja y no tomó a la ciudad en su totalidad”.

Destrozos. Tormentas.jpg Por la fuerte tormenta se cayó un galpón en Olascoaga, partido bonaerense de Bragado. Foto: Facebook.

''Lo de 9 de Julio fue tremendo. Da miedo'', escribió un usuario en la red social X. Además, varias personas se refirieron a los desastres provocados por el temporal en la localidad ubicada en el centro de la provincia de Buenos Aires. Hubo destrozos en un autódromo y en una acopiadora de granos, un video muestra cómo quedó tras los fuertes vientos y la lluvia.

Tormenta en 9 de julio

Alerta roja por tormenta en el aeropuerto de Ezeiza

“Se estiman fuertes ráfagas de viento”, explicó el periodista Norberto Dupesso de Todo Noticias y aclaró que la zona se encontró bajo una alerta roja por la combinación de factores.

Asimismo, el especialista en aviación aclaró que el Aeroparque Jorge Newbery funciona con normalidad. Tras cuarenta minutos, se levantó la alerta roja y todo continuó con normalidad.

La tormenta supercelda avanza rumbo a la Ciudad de Buenos Aires

Este fenómeno meteorológico, conocido por su potencial destructivo, podría desatar una serie de eventos severos, incluyendo granizo de diversos tamaños y ráfagas de viento extremadamente fuertes.

Meteorólogos alertan a todos los partidos del sur y sudoeste del Gran Buenos Aires, y no descartan la zona sur de CABA. Hay probabilidad de granizo dañino por la supercelda e intensas precipitaciones hasta las 19 horas.

La supercelda, un tipo de tormenta caracterizada por su prolongada duración y su estructura rotativa, se está desplazando hacia áreas densamente pobladas de la provincia. Expertos meteorológicos advierten que el sistema es capaz de producir fenómenos extremos, como granizadas devastadoras y fuertes corrientes de aire.

La preocupación principal es el granizo, que puede variar en tamaño desde pequeñas piedras hasta bolas de hielo del tamaño de una pelota de golf, capaces de causar daños significativos a vehículos, estructuras y cultivos. Además, las ráfagas de viento, que pueden superar los 100 km/h, son suficientemente fuertes como para derribar árboles y líneas eléctricas, lo que podría provocar cortes de energía.

Recomendaciones del SMN

Ante estos fenómenos climáticos que tanto daño causan a las personas, los cultivos o las construcciones, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) recomienda no sacar la basura; retirar objetos que impidan que el agua escurra; evitar actividades al aire libre; no refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse; no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas; estar atento ante la posible caída de granizo; informarse por las autoridades; tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.