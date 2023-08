Alberto Fernández en Neuquén: "Les pido a los argentinos que cuidemos la paz social"

Empezó su discurso en el acto con una referencia a su gestión en materia habitacional. "Feliz de estar en Neuquén en la entrega de la vivienda número 125 mil. Para mí es una gran alegría estar cumpliendo con el compromiso que asumí. Era evidente la necesidad de viviendas. Es un campo que el Estado tiene que atender, porque sino queda librada al mercado financiero y eso no es lo que queremos", sostuvo Fernández.

"Tener un techo propio en el siglo XXI es un derecho humano, aunque digan lo contrario yo voy a seguir diciendo, como Eva, adonde hay un derecho hay una necesidad", dijo Fernández.

Luego explicó que frente a los hechos transmitidos en las noticias contra locales comerciales de todo el país no habló "porque no soy candidato, y como soy un demócrata escucho atentamente".

A renglón seguido le dedicó un mimo al gobernador neuquino en tren de alinearlo contra la desestabilización detrás de una remake de los saqueos del 2001.

"Para mí fue un gusto haber trabajado con Omar estos cuatro años, porque no pensamos lo mismo, pero coincidimos en el respeto por la democracia. De este modo tenemos que construir la Argentina que viene", le dijo el Presidente a Gutiérrez.

acto entrega viviendas neuquen alberto fernandez2.jpg Presidencia Nación

Después entró al análisis electoral: "He escuchado lo que dijeron las urnas, hay una Argentina dividida en tres partes. Nos ha tocado un tiempo muy ingrato, no hace falta que se los cuente", dijo y ahí nomás recordó la lista de calamidades que recuerda habitualmente: "Heredamos una trágica deuda que nos condicionará por muchos años, pero nos da tranquilidad resolver ese problema con una deuda que no se debió tomar. Tuvimos hacer frente a la pandemia, a la guerra y a la sequía".

Más tarde sostuvo: "Quiero decirles a los argentinos que tienen un presidente que dio todo lo que pudo para que Argentina se ponga de pie" y tras cartón confirmó que entre el jueves y el viernes se hará pública "una batería de medidas para aminorar el golpe de la devaluación".

"Yo les pido a los argentinos que cuidemos mucho la tranquilidad y la paz social, nosotros nos vamos a ocupar de resolver los problemas, pero tenemos que cuidar la paz social", exclamó Fernández. "Por favor que no nos rompan la convivencia democrática", agregó en tono de clamor.

Discurso de Alberto Fernández en Neuquén

Gutiérrez destacó el rol de los gremios

El gobernador Omar Gutiérrez destacó el hecho de que 251 casas recién construidas se entregaron por intermedio de gremios del sector público y privado de la provincia. ATE, UPCN, Gastronómicos, Judiciales de la Nación, Camioneros, Taxistas, Ferroviarios y Madereros fueron algunos de los participantes en la operatoria.

"Esto es un ejemplo con los gremios del sector privado y público están unidos. En Neuquén los derechos de los trabajadores públicos están convencionados", le dijo el gobernador Gutiérrez al presidente Alberto Fernández, quien viajó a la capital neuquina en plena crisis por la amenaza de robos masivos a comercios en distintas provincias del país, con algunos hechos consumados, como los que se registraron el fin de semana en Neuquén.

El mandatario nacional se sentó en la mesa cabecera de un acto para entregar 251 viviendas junto al ministro nacional de Hábitat, Santiago Maggiotti. Además, se sentaron en la mesa principal el gobernador y el intendente de la capital, Mariano Gaido.

Alberto Fernández viviendas z1 Sebastián Fariña Petersen

La entrega

El mandatario nacional entregó en Neuquén 319 casas nuevas, que forman parte de tres planes habitacionales ejecutados a través del programa federal Casa Propia, con obras complementarias e infraestructura, que demandaron una inversión total de más de 1.700 millones de pesos.

Diez de estas nuevas casas son de dos dormitorios adaptadas para personas con discapacidad, otras 52 tienen dos dormitorios, mientras que 63 viviendas son de tres dormitorios, además entre las unidades entregadas se contaron 126 dúplex de dos dormitorios en planta alta.

Las otras 68 unidades están en el sector Z, divididas en los planes “40 Viviendas en Cuenca XV Intermedia, Manzana 73 y 74” y “28 Viviendas en Cuenca XV Intermedia”.

entrega viviendas barrio z1 zabaleta neuquen Claudio Espinoza