Alcohol, drogas e insultos: una familia denuncia que no pueden vivir por ruidos molestos

El vecino contó que han presentado cuatro denuncias en la Comisaria Tercera como así también en el Ministerio Público Fiscal, “pero hasta ahora nadie hace nada para que volvamos a vivir en paz”. “La policía vino una sola vez cuando la Fiscalía ordenó que vinieran pero no actuaron, esta gente permaneció ahí. Ya no sabemos más qué hacer y cuando hicimos las denuncias estas personas nos han amenazado".

Señaló que "hay días que se han llegado a juntar 20 personas, no es gente que vive en la zona, se juntan ahí porque uno de ellos alquila enfrente de nuestra casa. Hemos tratado de hablar con él pero no entiende”. Consideró que esta situación que sufren a diario “es un avasallamiento a los derechos de las personas con discapacidad, a los derechos de las mujeres, a los derechos del niño, de las personas de la tercera edad y a los derechos de vivir en paz como corresponde". Precisó que "hay días que a las 6 de la mañana ya ponen la música a todo lo que da, ya no se puede salir afuera”.

"Pedimos vivir en paz como vivíamos antes, psicológicamente es imposible vivir así, con esta gente que se maneja impunemente. Toda esta situación que estamos pasando desde hace tiempo tienen la tienen a mi mujer muy alterada, ella está medicada; además la hija y su bebita estás sufriendo por esto, se sienten en riesgo", concluyó el hombre que solicitó nuevamente la intervención de la justicia.