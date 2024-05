Alerta amarilla: cuál es el estado de las rutas y pasos fronterizos en Neuquén

La Ruta Provincial N°26 que comunica con Caviahue-Copahue, en un tramo no pavimentado, también está cerrada por la misma contingencia del tiempo. En tanto, la Ruta Provincial N°242, en el empalme de la ruta 23 con el paso fronterizo Pino Hachado también se encuentra intransitable debido a la presencia de hielo y nieve en la calzada. Desde Vialidad se informó que hay equipos trabajando para despejar la traza asfáltica.

En el último reporte de Vialidad Provincial también se informa el cierre de la Ruta Provincial N°13, entre Litrán y Pino Hachado, donde hay gran cantidad de nieve acumulada y la visibilidad es reducida por neblina. Hay equipos operando.

La situación en los pasos fronterizos

De igual forma está cerrado el paso fronterizo Pino Hachado, aunque es inminente un nuevo reporte; y Cardenal Samoré fue abierto. En cuanto a los pasos Icalma, Hua Huam y Mamuil Malal (ex Tromen) se indicó que están transitables con precaución porque hay sectores con hielo y es obligatoria la portación de cadenas.

Ante estas condiciones climáticas, una de las principales recomendaciones es la de no salir a las rutas en caso de no ser estrictamente necesario, pero en caso de no poder postergarlo se recomienda principalmente consultar el parte oficial de las condiciones de las rutas antes de viajar. A este respecto, se pide evitar conducir por rutas con acumulación de nieve, a menos que sea una emergencia.

También se pide siempre usar cinturón de seguridad y que los niños viajen en los respectivos dispositivos de seguridad, dependiendo de su edad. Es importante mantener una distancia prudencial entre vehículos, ya que se necesita más espacio para detenerse sobre hielo o nieve. Además, es importante conducir suavemente para evitar movimientos bruscos o "sacudidas" y reducir la velocidad para tomar una curva, reducir la velocidad de igual modo es indispensable en estos casos.

Por último, se solicita evitar circular por la banquina, excepto en casos de extrema necesidad.

Alerta amarilla por nevadas

Según el reporte que dio a conocer el SMN este sábado a primera hora, el fenómeno afectará en horas de la mañana en las regiones ubicadas al este de Loncopué; al este de Picunches; al este de Ñorquin, oeste de Añelo; oeste de Pehuenches; sur de Chos Malal; y de sur de Minas.

Además, la alerta amarilla indica que se extenderá hasta la tarde en la zona de Catán Lil; Collón Cura; Zapala; zona baja de Aluminé: zona baja de Huiliches y zona baja de Lacar.

En tanto, para la zona del Alto Valle, la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) informó: "Cielo mayormente cubierto y frío en toda la zona. El ingreso de aire polar húmedo provocará periodos inestables. Aumenta la probabilidad de precipitaciones durante la tarde del sábado y el domingo. Escarchilla. Mejoran las condiciones el lunes 27".

Hacia la cordillera, precisó: "Cielo cubierto y frío en toda la región. Períodos inestables con lluvias y nevadas que pueden extenderse a ciudades y rutas cordilleranas durante el fin de semana. Viento blanco".