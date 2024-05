Alerta amarilla por nevadas en Neuquén: cuáles son las zonas más afectadas

En tanto, el domingo, las condiciones se mantendrían con similares características, aunque sin presencia de viento. La mínima sería de 2°C y la máxima no superaría los 7°C en la ciudad de Neuquén y alrededores.

La Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) informó sobre el ingreso de aire polar en la Patagonia, desde este jueves, con períodos inestables con probables lluvias y nevadas en toda la región. Para la zona del Alto Valle, se informó: "Cielo mayormente cubierto y frío en toda la zona. El ingreso de aire polar húmedo provocará periodos inestables. Aumenta la probabilidad de precipitaciones durante la tarde del sábado y el domingo. Escarchilla. Mejoran las condiciones el lunes 27".

En tanto, para la zona de la cordillera, se precisó: "Cielo cubierto y frío en toda la región. Períodos inestables con lluvias y nevadas que pueden extenderse a ciudades y rutas cordilleranas durante el fin de semana. Viento blanco".

nieve.jpg

Alerta amarilla por nevadas en Neuquén

Por otra parte, el SMN emitió una alerta amarilla por nevadas para distintos sectores de la provincia de Neuquén. Según el reporte conocido este sábado a primera hora, el fenómeno afectará en horas de la mañana en las regiones ubicadas al este de Loncopué; al este de Picunches; al este de Ñorquin, oeste de Añelo; oeste de Pehuenches; sur de Chos Malal; y de sur de Minas.

Además, la alerta amarilla indica que se extenderá hasta la tarde en la zona de Catán Lil; Collón Cura; Zapala; zona baja de Aluminé: zona baja de Huiliches y zona baja de Lacar.

image.png El mapa por la alerta amarilla por nevadas que dio a conocer el Servicio Meteorológico Nacional (Gentileza SMN)

Cómo conducir con hielo y nieve

Ante estas condiciones climáticas, una de las principales recomendaciones es la de no salir a las rutas en caso de no ser estrictamente necesario, pero en caso de no poder postergarlo se recomienda principalmente consultar el parte oficial de las condiciones de las rutas antes de viajar. A este respecto, se pide evitar conducir por rutas con acumulación de nieve, a menos que sea una emergencia.

También se pide siempre usar cinturón de seguridad y que los niños viajen en los respectivos dispositivos de seguridad, dependiendo de su edad.

ruta 43 nieve transito control policia Gentileza @NicoFuentes14

Es importante mantener una distancia prudencial entre vehículos, ya que se necesita más espacio para detenerse sobre hielo o nieve. Además, es importante conducir suavemente para evitar movimientos bruscos o "sacudidas" y reducir la velocidad para tomar una curva, reducir la velocidad de igual modo es indispensable en estos casos.

Por último, se solicita evitar circular por la banquina, excepto en casos de extrema necesidad.