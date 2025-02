Alerta por tormenta fuerte y granizo: cómo afecta los vuelos a Neuquén

Cabe recordar que rige un alerta amarilla para varias provincias, entre las cuales figuran Buenos Aires y parte de Córdoba, durante la tarde noche del viernes y mañana del sábado por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, según el pronóstico del Servicio Metereológico Nacional (SMN).

partidas nqn demoradas.png

Especialmente en Buenos Aires, las condiciones climáticas pueden ser adversas, en tanto se espera abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas que podrían superar los 70 km/h. También se preven valores de precipitación acumulada entre 30 y 60 mm, pudiendo ser superados en forma puntual.

Algunos pasajeros esperaban resignados en Aeroparque la salida de su vuelo. "Tenemos que viajar a Florianopolis por Jetsmart. Ibamos a salir 16:55 y ahora vamos a salir 19:55. En el mismo vuelo, pero se demoró dos horas más por cuestiones climáticas", comentaron a las cámaras de TN.

vuelos demorados 01.png

En esa misma situación se encontraban otros pasajeros neuquinos que esperaban regresar a casa. "Estamos desde las 9 de la mañana y recién a las 15 nos dijeron que nos cancelaron el vuelo. Ahora lo van a reprogramar, pero no se ponen de acuerdo. Hice dos colas. Voy y vengo, no me dicen nada y la compañía no se hace cargo. Somos cuatro nosotros", dijeron.

Otra mujer que volvía a Neuquén manifestó que tendría que haber salido a las 11:25 y a las 13:30 la compañia lo canceló. "Reprogramé para el domingo, lamentablemente. Ahora estoy viendo si van a reconocerme el hotel y la comida para estas dos noches", indicó. Difícil que eso pase porque los vuelos están demorados o cancelados por factores climáticos.

Para consultar el estado actualizado de los vuelos se recomienda hacer clic en el siguiente enlace.

vuelos demorados 02.png

Recomendaciones ante una alerta amarilla por tormentas

-No sacar la basura. Retirar objetos que impidan que el agua escurra.

-Evitar actividades al aire libre.

-No refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.

-Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas.

-Estar atento ante la posible caída de granizo.

-Informarse por las autoridades. Tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

Tormentas eléctricas -VALIDA 1200-

Los niveles de alerta del SMN

El Servicio Meteorológico Nacional posee un Sistema de Alerta Temprana que informa a la población sobre la posible ocurrencia de fenómenos que podrían poner en riesgo el ambiente, la vida de las personas o los bienes materiales.

Existen cuatro tipos de alertas meteorológicas: la verde, la amarilla, la naranja y la roja.

Alerta verde: indica que no se esperan fenómenos meteorológicos riesgosos.

Alerta amarilla: señala que pueden ocurrir algunos con capacidad de daño y riesgo de interrupción de las actividades cotidianas.

Alerta naranja: indica que los eventos pueden ser peligrosos, mientras que la roja es la más extrema: invita a seguir las instrucciones oficiales ya que se esperan fenómenos con potencial de provocar emergencias o desastres.

Alerta roja: es la más extrema, invita a seguir las instrucciones oficiales ante posibles “fenómenos excepcionales con potencial de provocar emergencias o desastres”.