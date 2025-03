Alertan que un temporal como el de Bahía Blanca en la región podría paralizar Vaca Muerta

El trágico temporal que inundó a Bahía Blanca es el más reciente, pero no el primero. Las graves consecuencias de la ciudad bonaerense recuerdan a otros casos que afectaron a Valencia o Rio Grande do Sul hace sólo unos meses y evidencian que el fenómeno podría darse también en la región. Por eso, los expertos en la temática insisten en la planificación y repiten un pedido urgente: hacer una represa sobre el río Neuquén.

El ex representante de Neuquén en la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC), Elías Sapag, opinó sobre el temporal en Bahía Blanca y la probabilidad de que ocurra un hecho similar en la región. "Todos los profesionales ya han dicho lo que hay que hacer", dijo y aseguró que hace falta la decisión política para planificar y buscar soluciones antes de que los hechos ocurran. "No hay manera de solucionar la crecida del río Neuquén si no hay una represa", afirmó.

Según explicó, el sector del río Neuquén es el que tiene más riesgo, ya que las aguas del Limay están más reguladas por presas. "Con el derivador en Barreales en Portezuelo, eso disminuyó el riesgo, pero está claro de que si uno quiere mayor seguridad, tiene que tener represas de mayor volumen de almacenamiento para contener más", dijo.

Chihuido Entre 1965 y 1967 se hicieron los primeros estudios de suelo para la construcción de Chihuido. El primer proyecto se presentó en 1977. Hoy, la construcción de la presa está en manos de China.

Sapag opinó en ese sentido, y reclamó una decisión política urgente de la Nación para avanzar con el desarrollo de Chihuidos. "Durante la gestión anterior del gobierno provincial se hizo el proyecto para licitar, pero ningún presidente, ni Cristina Fernández, ni Macri, ni Alberto Fernández, avanzó para hacer la obra", dijo y agregó: "Se trajeron inversores alemanes, rusos, de todos lados, pero Nación nunca quiso aprobar los fondos para hacer la obra".

El ingeniero fue tajante: "No podemos contener al río Neuquén sólo con Cerros Colorados". Por eso, señaló a los gobernantes provinciales y también a los diputados y senadores, que no hacen las gestiones necesarias para destrabar el avance de una obra como Chihuidos, que no sólo podría reducir el riesgo de la población y sus viviendas ante un temporal que cause fuertes crecidas, sino que podría generar "energía limpia, firme y barata" a través de la producción hidroeléctrica.

"Los argentinos vivimos a la rotura, después lloramos, nos hacemos solidarios y buscamos culpables", se lamentó. "Pero hace falta planificar, resolver antes de que ocurra. Los científicos y profesionales ya dijeron lo que hay que hacer", agregó.

Un temporal que podría paralizar Vaca Muerta

Según explicó, una crecida fuerte del río Neuquén no sólo podría generar inundaciones, pérdidas materiales en las viviendas y hasta muertes en las zonas inundables. También podría traer condiciones desfavorables para la producción de Vaca Muerta. "Si afecta Loma La Lata, en Vaca Muerta, dejan de bombear 110 milímetros cúbicos por día y eso es un colapso nacional", señaló.

"No les preocupa el bienestar de neuquinos o rionegrinos, les debería preocupar el egoísmo propio de sus recursos. Si no hay bombeo no hay seguridad ni energía eléctrica para los yacimientos", dijo y agregó que las ciudades de Añelo, San Patricio del Chañar, Campo Grande, Cinco Saltos o Neuquén capital se verían muy afectadas ante una crecida de ese tipo.

dique loma de la lata (1).jpg

Una crecida extrema sobre el río Neuquén no podría contenerse con la infraestructura actual, por lo que hace falta sumar una nueva represa. "Si supera los 11.500 metros cúbicos por segundo, la represa se rompe. Con 10.300 llegó hasta las oficinas de Loma La Lata", dijo y agregó: "Hay que ser conscientes del daño que se puede hacer, el daño es tremendo, es responsabilidad de Nación y de Provincia y también de los petroleros, que necesitan energía para sacar el gas", afirmó.

La ciudad y las zonas inundables

El ex representante de la AIC recordó la última gran inundación que se vivió en Neuquén capital, con precipitaciones que alcanzar los 110 milímetros en pocas horas, y que dejaron toda la zona del Bajo inundada. "Se hicieron obras para desagotar, pero ninguna podría contener los 290 o 300 milímetros que cayeron en Bahía, ninguna ciudad del Alto Valle tiene la infraestructura para eso", se lamentó.

En ese sentido, Ana Cecilia Dufilho explicó que hace falta planificar la ciudad en base a las zonas inundables, con la creación de parques o espacios recreativos en estos sectores, y no empresas petroquímicas u hospitales, como ocurrió en Bahía Blanca.

"¿Hay que esperar un desastre como el de Bahía Blanca para empezar a hacer algo? No entiendo ese concepto", se lamentó Sapag. "Despertemos a la realidad, el clima no lo manejamos", alertó.

Inundación Neuquén 1.jpg La inundación de Neuquén en 2014 causó desastres en toda la ciudad.

Las ventajas de Chihuidos, un proyecto frenado

Después de tantos años de insistencias y proyectos fallidos, Sapag consideró que "hasta el propio Neuquén no quiere saber nada, trajo créditos de todo tipo, trajo rusos, alemanes, pero Nación nunca quiso aprobar esos fondos para hacer la obra".

Además de controlar las crecidas y evitar inundaciones como la de Bahía Blanca, la construcción de Chihuidos, con 637 megawatts de potencia, podría incrementar en un 20% la generación energética de las represas del Comahue, con energía limpia y barata para abastecer no sólo a las ciudades en crecimiento, sino también a la industria y al sector del oil and gas.

SFP Elias Gringo Sapag (1).JPG Claudio Espinoza

"No sólo las personas necesitan agua. También la fruticultura y Vaca Muerta necesitan agua", dijo Sapag y aclaró que las represas tienen la capacidad de acumular el recurso en tiempos de sequía, como la que afectó a la región por diez años. "Chihuidos, Rayoso, La Invernada, cualquiera que se haga tiene grandes ventajas", aseguró.

El miedo a las roturas de las represas

Si bien las represas y derivadores como Chihuidos podrían atenuar el riesgo de inundaciones, Dufilho dijo que la experiencia demostró que las fallas en las represas causan daños mayores que las crecidas naturales.

Sin embargo, tranquilizó a la población con respecto a los miedos ante posibles roturas de represas, como la de Villa El Chocón. "Las represas están bien. El Chocón tuvo en su momento algunas fugas pero se hicieron tratamientos, se hicieron galerías y las obras necesarias", dijo y agregó: "El manejo que hace la ORSEP, la AIC lo controla. Si ocurre algo hay vías de evacuación y alarmas de sirenas pero no va a llegar a eso porque están en buen estado de mantenimiento"

Desde su postura, Sapag destacó la importancia de la AIC y la ORSEP, entidades que pueden regular a las empresas concesionarias para atender las problemáticas ambientales y de mantenimiento de las represas. "No se le pueda dejar la responsabilidad a los empresarios en casos extremos, como las sequías o las crecidas, tiene que ocuparse el gobierno porque es una cuestión de seguridad nacional", agregó.

Neuquén envió personal y equipos para Bahía Blanca

A raíz del temporal que afectó infraestructura y a la población de Bahía Blanca el viernes pasado, el gobierno provincial se puso a disposición de las demandas y se anunció que en las próximas horas viajará a la zona afectada un equipo de emergencias y personal sanitario para evaluar las necesidades más urgentes.

La Provincia del Neuquén colaborará con un equipo de avanzada compuesto por una ambulancia y una camioneta con un equipo técnico, a los que se sumarán dos ambulancias adicionales del Sistema Integrado de Emergencias de Neuquén (SIEN), dos camionetas y un camión con médicos, enfermeros y personal sanitario.

brigadistas figueroa.jpg

La secretaria de Emergencias y Gestión del Riesgo, Luciana Ortiz Luna, expresó que “desde el inicio de la tragedia por el temporal que padeció Bahía Blanca ofrecimos ayuda desde el ministerio de Seguridad”.

La funcionaria confirmó que “un equipo de emergencias con una ambulancia y personal evaluar la situación y las necesidades en tanto que el viernes estarán saliendo dos ambulancias, dos camionetas y un camión”.

Al ser consultada por las demandas más urgentes, indicó que “se requiere personal sanitario, enfermeros, médicos porque tienen gente que debe recibir una evaluación” y agregó que “estamos a disposición de lo que se requiera: maquinaria, buzos, equipos de trabajo manual e incluso la gente de Manejo del Fuego está disponible también”.