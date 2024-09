Alertan por un pico de contagios de una infección de transmisión sexual entre los jóvenes

Sifilis-infecciones-página-20.jpg

"Es una bacteria con alta transición, que puede generar una lesión a nivel genital o de la mucosa oral, que se denomina chancro. Es como una úlcera que no duele y que si no se trata, se puede curar sola. Esto es una de las cosas preocupantes, que las personas que adquieren esta infección pueden no tener síntomas, lo que por ahí nos alerta", explicó, en declaraciones a Radio LU5.

Aclaró también que la realidad de la provincia "no escapa a la realidad nacional y mundial". El aumento de casos se registra en 2023 y en lo que va de 2024. "Entonces creo que, lo que lo que primero tenemos que poder decirle a la población es que se acerque al sistema de salud para que se pueda testear. Es la única manera de confirmarlo. La infección se cura y es fácilmente tratable", sostuvo la especialista.

Si bien es una infección de transmisión sexual muy antigua, hoy existe una situación multifactorial que la motiva. Interviene, por ejemplo, la percepción del riesgo de la persona, las prácticas sexuales y el uso o no uso de métodos de barrera como el preservativo. El VIH es bastante más transmisible, pero los casos se mantuvieron estables a lo largo del tiempo. Llamativamente, no han aumentado de la misma manera que los casos de sífilis. Y que la infección se dé principalmente entre jóvenes de 15 a 34 años, pone en tensión algunos discursos y obliga a la revisión de ciertas prácticas, la manera de abordar la problemática.

La especialista reconoció que los adolescentes de hoy consultan sobre la prevención de un embarazo no deseado y buscan anticoncepción de emergencia para evitarlo, más que por infecciones de transmisión sexual. "Es real que la información está más abocada a la prevención de los embarazos no deseados más que a la prevención de infecciones", sostuvo.

Cómo abordar el problema

Dentro del grupo de jóvenes más afectados por esta enfermedad, Moya comentó que el mayor porcentaje de casos nuevos se da entre los 20 y 25 años; y después, entre los 25 y 29 años. "No es una cuestión a abordar solamente el problema desde el sistema de salud, sino que tenemos que trabajar en conjunto con la educación, porque es fundamental la información que uno les brinda a los niños antes del inicio de las relaciones sexuales, para que se puedan empezar a proteger", consideró.

Por eso, Moya sostuvo que es necesario encarar un trabajo transdisciplinario, sobre todo a la hora de hablar de prevención, para que no siga sucediendo. Adelantarse a la posibilidad de contagio.

"Hay que poder alertar que ante cualquier situación de contacto sexual sin uso de preservativo uno tiene riesgo de contraer este tipo de patologías. Y no necesariamente hay que esperar el síntoma (lesiones a nivel genital, de la mucosa oral de la boca, manchas en la piel, dolor de cabeza), porque a veces incluso las lesiones que produce la bacteria pueden no ser visibles, entonces como no son visibles, si no duelen es a veces difícil de visualizarlas. Lo principal, es considerar el riesgo ante una relación sexual sin uso de preservativo y que ese sea el disparador para empezar a pensar que uno se tiene que protegerse. Luego, acceder al sistema de salud para hacerse un laboratorio. Ahí tenemos que focalizar para diagnosticar a todas las personas que tienen la patología", resumió.

¿La sexualidad se vive de otra manera?

Yendo al aumento de casos, puede ser que la falta de información sea un problema importante a resolver para generar conciencia y cuidado en la población joven. Pero la especialista reconoció también que "estamos en un momento generacional en que la sexualidad se vive y se habla de otra manera. Entonces, si bien considero que es muy bueno, porque da la pauta de que estamos evolucionando como sociedad, no hay que perder de vista la posibilidad de cuantificar el riesgo que una persona corre".

Es complejo analizar por qué la percepción del riesgo está disminuida. Probablemente, hay alguna explicación de tipo cultural. En el ámbito de la salud, la sífilis es una infección que se trata y se cura. No obstante, si la persona contagiada no lo hace, los síntomas pueden evolucionar a formas más graves que pueden comprometer el sistema nervioso central. Incluso, advirtió Moya, puede haber compromiso cardíaco y de diferentes órganos. Mujeres que amamantan pueden transmitir la enfermedad a su bebé.

En cualquier caso, para evitar el riesgo de contagio, las personas se pueden acercar hasta los hospitales donde se proveen preservativos peneanos y vaginales. También hay test rápidos que en 20 minutos uno puede tener un diagnóstico en el centro de salud. "Entonces me parece que es fundamental también poder decir eso, que el diagnóstico es sencillo y rápido. La persona consulta en el centro de salud y puede irse con el tratamiento ya iniciado, entonces eso es fundamental también recalcarlo", cerró la especialista.