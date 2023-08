Alertan por un pico de crecida del río Neuquén: cuándo será

Cuando todavía no se recuperan las zonas más afectadas por el temporal que arreció en junio, otro frente de lluvias persistentes a partir del 19 y hasta el 25 de agosto anticipa un incremento importante de los caudales de los ríos y arroyos.

Viernes 18/08 470 mil m3/seg

Lunes 21/08 500 mil m3/seg

Dependiendo de la magnitud y duración de los afluentes, se considera la posibilidad de erogaciones desde Portezuelo Grande hacia el tramo del río Neuquén (Portezuelo - El Chañar).

En tanto, en la cuenca del río Limay se prevé que los caudales alcancen un valor de caudal medio diario del orden de 2500 m3/s entrante al embalse de Piedra del Águila. Y en el rio Limay entrante al embalse Alicurá del orden de 550 m3/s.

La AIC realizará un permanente seguimiento de la evolución de las precipitaciones y temperaturas para una actualización de sus pronósticos meteorológicos y de los afluentes esperables, emitiendo reportes. Por lo tanto, se esperan nuevas alertas.

ON - Crecida Rio Neuquen Isla El Porvenir Centenario (10).jpg Una familia abandona la isla. Saca los electrodomésticos y se muda a Centenario. Sus hijos deben regresar a la escuela. Omar Novoa

¿La crecida será parecida a la de junio pasado?

Consultado al respecto, el meteorólogo de la AIC, Fernando Frassetto, expresó a LMN que "no podemos decir nada todavía. Hay más frío y nieve. Es diferente lo que está entrando y estamos a cinco días. Vamos a ver. Estamos evaluando, mañana y pasado. A medida que nos acerquemos tendremos más información. Por lo pronto va a nevar mucho más, cosa que no pasó en la última nevada. Cada sistema es particular".

Dijo que no puede ser categórico con el pronóstico, aunque está claro que se espera un temporal de lluvia y nieve en toda la cordillera: Mendoza, Neuquén, Rio Negro y oeste de Chubut. "Toda la cordillera va a estar con lluvia y nieve. Y se intensifica el 19, 20, 21, 22 y 23. Son varios días. Es un sistema que hay que ver cómo se comporta", concluyó.