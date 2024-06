Alianza entre el MPN y Rolando Figueroa: ¿No hay oposición en Neuquén?

Pareciera que hoy prácticamente todos gobiernan y no hay divisiones en la provincia de Neuquén.

La lógica de la democracia indica que quien gobierna es oficialismo, y quien no gobierna es oposición. Sin embargo, pareciera que hoy prácticamente todos gobiernan y en Neuquén, no hay divisiones. Da la sensación de que en el escenario político en Neuquén no existe tal cosa como una oposición.