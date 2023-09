ANSES advierte sobre estafas telefónicas y virtuales

Afortunadamente, Todero indicó que en el último tiempo no se registraron casos de robo de datos, pero constantemente se hace este tipo de campañas por precaución.

"Siempre ha habido estafas, sobre todo con los jubilados. Ahora se hace porque entramos con un nuevo grupo que son los trabajadores activos que normalmente no han estado en ANSES, les avisamos para que no caigan", señaló.

Además, destacó que no es común que se comuniquen con los usuarios. En caso de que eso suceda, será para avisarle a la persona sobre algún cambio de turno y para que se acerque a alguna de las oficinas. "Nosotros sabemos a quienes estamos llamando, que número de documento y tarjeta tienen, no necesitamos nada de la persona", reiteró.

Estafas Anses.jpg

Sin embargo, si es el usuario quien se comunica debe hacerlo únicamente llamando al número de teléfono gratuito 130 y en esa situación si se le puede llegar a pedir algún dato para corroborar la identidad.

También pidieron que se desestime y denuncie toda comunicación que remita a formularios sospechosos, no verificables y cualquier invitación a acceder mediante un enlace simple a cualquier sitio web que no sea www.anses.gob.ar. No recomiendan poner datos personales en comentarios públicos de redes sociales, ni compartir usuarios de homebanking ni números de Token.

Otro de las advertencias que hacen es que todos los trámites que realizan son gratuitos y no es necesario que un gestor o intermediario haga la tramitación por la persona.