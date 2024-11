Antes de su visita a Neuquén: qué dijo Martín Menem sobre la suspensión de Gloria Ruiz

Tras meses de "trabajo muy intenso y mucho rodaje", Menem y Karina Milei visitarán la región con "el objetivo principal de consolidar la presencia parlamentaria de La Libertad Avanza" y proponer una forma revolucionaria para la política, que cosecha el apoyo popular.

rolando figueroa javier milei neuquen

Consultado por la convulsionada escena política local, tras la aprobación de un proyecto de resolución para suspender de manera provisoria a la vicegobernadora Gloria Ruiz, Menem opinó: "Entiendo que es una especie de crisis institucional, pero espero que se solucione pronto".

"Tengo algo de información, pero prefiero no meterme en temas provinciales, por honestidad intelectual no opino cuando no estoy formado en un tema", afirmó en la entrevista radial.

Aclaró que no está al tanto de los detalles del conflicto, por lo que no pudo responder en relación al vínculo que tuvo Ruiz con el abogado Francisco Oneto, ex candidato a vicegobernador de Buenos Aires por La Libertad Avanza, que se había ofrecido como representante legal de la vicegobernadora neuquina y se bajó de la defensa al día siguiente.

El vínculo con Neuquén

"Nosotros de alguna manera hemos venido a revolucionar el esquema político tradicional, por tener un presidente que no tiene un solo gobernador ni un concejal ni nada", dijo Menem, que aclaró que la visita a Neuquén tendrá como anfitriona local a la diputada nacional Nadia Márquez.

Hasta ahora, Márquez se mantuvo en silencio con respecto a las acusaciones que pesan sobre Gloria Ruiz. En el pasado, se pudo ver gestos de diálogo y cercanía entre las dos dirigentes. Por ejemplo, durante la visita de la vicepresidenta Victoria Villarruel, o en ocasiones en las que la diputada nacional mantuvo reuniones en Casa de las Leyes, antes de tener su propio local partidario.

Gloria Ruiz y Nadia Márquez.jpg

Más allá del nexo que representa Márquez para la relación entre Neuquén y los libertarios, Menem explicó que la falta de gobernadores o intendentes que tengan el sello de La Libertad Avanza obligó al partido "a construir diálogo y consenso con todas las provincias".

"A todos nos importa que le vaya bien a la Argentina. En algunos puntos tuvimos apoyo y en otros no, pero el diálogo institucional es normal y racional", afirmó.

El acto de este sábado

En principio, la convocatoria a la presentación tendrá dos representantes fuertes del partido libertario: Karina Milei, hermana del Presidente y secretaria General de la Presidencia, y Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados de la Nación.

Los dos son los armadores del sello de LLA en el país y este sábado 30 de noviembre estarán en un acto en Cipolletti, en la Ruta 22, a la altura del kilómetro 1286, y también en el salón Rainbow de Casino Magic de Neuquén a partir de las 12.