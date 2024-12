Anticipan un boom de oportunidades de empleo en los próximos dos meses en Vaca Muerta: la clave es la formación

"Yo voy a poner todo de mí para blindar Neuquén y que sean los neuquinos y neuquinas quienes accedan primero a esos trabajos, a cualquier puesto, desde un ayudante hasta un ingeniero", dijo y agregó que garantizar el derrame de oportunidades de Vaca Muerta para los habitantes de Neuquén frente a la competencia de otras provincias y países implica un esfuerzo compartido.

SFP Presentan año del ministerio de trabajo en BPN (3).JPG Sebastián Fariña Petersen

"Necesitamos poner desde el Estado los recursos para que mejoren sus condiciones de empleabilidad y que ellos hagan el esfuerzo en formarse", dijo y aclaró que muchas personas, por distintos motivos, desisten de continuar las capacitaciones. Por eso, la Subsecretaría de Empleo debe hacer un seguimiento "cuerpo a cuerpo" con perspectiva social para evitar la deserción.

"Les decimos ¡vamos!, que sigan porque si no, a Vaca Muerta no van a entrar", dijo Castelli sobre las expectativas que genera el mundo laboral del petróleo y gas, y que, según consideró, debe ser canalizado a través del Estado para evitar intermediarios que quiten transparencia a la distribución de oportunidades.

Asistencia sin intermediarios

Castelli se refirió a la denuncia que hizo en enero contra las organizaciones sociales y sus cooperativas de trabajo. "Me encontré con un programa que no coincidía la rendición de fondos, el objeto del programa no coincidía con el gasto que estaba realizando, la compra de un vehículo no tiene que ver con capacitaciones", dijo.

"La organización social tiene un rol comunitario, no puede ejecutar las políticas públicas, para eso que se presenten y ganen las elecciones. Y para eso estamos nosotros, que somos un Estado presente", señaló y destacó el trabajo del programa Emplea Neuquén.

Aunque reconoció que desde el Ministerio de Gobierno se continuó con la incorporación de desocupados en la obra pública provincial, un paliativo que había otorgado la gestión anterior ante los reclamos de desocupados, consideró que transformar estos programas en puestos laborales de calidad es un objetivo que debe ser canalizado a través de Emplea Neuquén.

Lucas Castelli emplea Neuquén.jpg

Así, consideró que hace falta eliminar los intermediarios y crear una política pública basada en las instituciones para generar transparencia y acceso. Se refirió, de esta manera, a las correcciones que se hicieron en asistencia a comedores y merenderos, o con la asistencia para los que utilizan garrafas de gas.

"Eliminamos los bonos de garrafas porque no llegaban a quienes tenían que llegar", dijo y agregó: "No van a ver una camioneta del gobierno llena de chapas o colchones". Aclaró que la asistencia se hace a través de los municipios y se busca eliminar a los intermediarios que lucran o especulan con las necesidades de la población.

Después de compartir fotos de las malas condiciones edilicias de las delegaciones de trabajo en la provincia, reflexionó: "No invertían en delegaciones porque no le interesaba ir por dentro de la institucionalidad. Se invertía en las camionetas con mercadería que llegaban cuando eras amigo de".