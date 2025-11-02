Anuncian inicio de la temporada en Termas de Copahue con tarifas congeladas

Ya tiene fecha el comienzo la apertura del complejo. Cuáles son los valores para vapores e inmersiones.

Las Termas de Copahue abrirán la temporada de primavera el próximo 20 de noviembre , y llegará con una excelente noticia: los precios de las prestaciones se mantienen congelados, equiparados a los valores de la temporada pasada.

Quienes visiten el complejo termal podrán acceder a los servicios de inmersión en agua ferruginosa, Laguna del Chancho, vapor e inmersión en agua sulfurosa, a $13.000 cada una; mientras que la inmersión en la Laguna Verde será gratuita y la consulta con enfermería para la admisión será de $6.500 .

“Queremos que cada vez más turistas conozcan y disfruten del poder sanador de Copahue y nuestra provincia”, afirmó Matías Ramos , presidente del Ente Provincial de Termas.

Más visitantes

Luego de una temporada invernal exitosa con el producto Termas Nieve, en donde se triplicó la cantidad de visitantes en comparación al 2024, el Ente sigue trabajando para promocionar a Caviahue-Copahue como destino turístico.

“La presencia constante del personal del Ente durante el invierno nos permitió avanzar en algunas obras, que ahora facilitan poder abrir paulatinamente el complejo”, agregó Ramos.

Esta oportunidad es posible gracias al trabajo mancomunado junto al municipio de Caviahue-Copahue; organismos provinciales como el Ente Provincial de Energía del Neuquén (EPEN), ministerio de Salud, Seguridad y Vialidad; y el sector privado conformado por hoteleros, gastronómicos y prestadores turísticos, quienes trabajan para garantizar los servicios esenciales que acompañan la estadía de visitantes.

Mediante esta iniciativa, Copahue se prepara para ofrecer una experiencia inédita, ampliando su calendario turístico y posicionándose como uno de los destinos termales más importantes del país, ahora también en primavera.

Programa de Management

Por otra parte, se informó desde el gobierno provincial que, con el objetivo de relevar el interés de empresarios y mandos medios del sur de la provincia, en las últimas horas se puso a disposición un formulario online de preinscripción al Programa de Management aplicado al Turismo. La propuesta de formación es organizada por el Centro PyME-ADENEU del ministerio de Economía, Producción e Industria, con el apoyo de Neuquén Tur.

Los postulantes deberán dedicarse a alguno de los siguientes rubros turísticos: hoteles, gastronómicos, productos regionales, servicios turísticos en general y, además, contar como mínimo con un personal de cinco empleados.

En esta primera edición del programa podrán postularse propietarios y mandos medios de Villa la Angostura, Villa Traful, Pilo Lil, Junín de los Andes y San Martín de los Andes.

Las principales temáticas que se abordarán durante el programa serán: Gestión estratégica y modelo de negocios en empresas turísticas; Optimización de la gestión; y Mejora de la experiencia con el cliente turístico y la cultura del servicio.

Se espera que el programa de comienzo en noviembre, con fecha a confirmar. La propuesta contará de un encuentro presencial y cinco clases online.

Las personas interesadas en participar podrán preinscribirse, sin costo, a través del siguiente formulario online: https://forms.office.com/r/sQFwYCjyvg

Desde la organización se realizará una selección de los postulantes, ya que los cupos son limitados. Para más información o consultas comunicarse con Centro PyME-ADENEU al correo electrónico [email protected]